Porsche Carrera RSR Martini Racing 1973 được rao bán 169 tỷ đồng

Sau buổi xem trước phiên đấu giá Bonhams tại Lễ hội Tốc độ Goodwood 2023, chiếc Porsche Carrera RSR Martini Racing đời 1973, được gọi “R7” đã được bán đấu giá tại Goodwood Revival năm nay. Mức giá đấu của R7 do Bonhams ước tính từ 3.750.000 đến 5.750.000 bảng Anh, tương đương 4,7 triệu đến 7,2 triệu USD (khoảng 169,9 tỷ đồng).



Với con số này, có thể nói siêu xe Porsche Carrera RSR Martini Racing 1973 trở thành một trong những chiếc Porsche đắt nhất từng bán đấu giá và trở thành chiếc 911 đắt nhất từ trước đến nay. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Porsche 911 GT1 Strassenversion 1998, có mức giá hơn 5,6 triệu USD.



Chiếc Porsche Carrera RSR hàng hiếm này mang số khung 9113 600686 danh tiếng đã cán đích ở vị trí thứ 4 trong mùa giải đua 24 Hours of Le Mans năm 1973. Việc về đích bên ngoài bục vinh quang có gì đặc biệt đến vậy? Chiếc xe đã cán vạch đích ngay sau khi ba mẫu xe đua chuyên dụng mở nắp khoang lái – hai chiếc của Matra-Simca và một chiếc của Ferrari. Ngồi sau tay lái là các tài xế Herbie Mueller và Gijs van Lennep.



Chiếc xe đua tiếp tục thi đấu trong cùng năm tại cuộc đua 1.000 km Osterreichring (621 dặm) và giải Watkins Glen Six Hours ở New York. Năm sau – 1974, chiếc xe quay trở lại với cuộc đua sức bền nổi tiếng tại Circuit de la Sarthe, nhưng thật không may, bộ đánh lửa gặp vấn đề nên chiếc xe này đã kết thúc cuộc đua.



Sau khi tham gia các cuộc đua vào đầu những năm 70, R7 đã được chủ sở hữu Hector Rebaque xuất khẩu sang Mexico. Sau đó xe được chuyển cho một nhà sưu tập người Ý có tên là Massimo Balliva và chiếc xe được bảo quản trong 30 năm.



Một dự án phục hồi đã được thực hiện vào năm 2009 tại một xưởng phục chế ở Paris, Pháp, nhằm đưa diện mạo của chiếc xe trở lại với năm 1973 cùng màu sơn huyền thoại Martini. Chủ nhân hiện tại của R7 đến từ Mỹ, tuy nhiên một người khác đã tuyên bố quyền sở hữu chiếc xe cho đến tháng 5/2023, khi tòa án New York bác bỏ vụ kiện.



Chiếc xe được bán đấu giá tại Goodwood Revival đã được kiểm tra tính pháp lý tại Porsche Classic ở Đức. Kỹ sư cao cấp kỳ cựu của thương hiệu và cựu quản lý nhóm kỹ thuật – Norbert Singer, đã kiểm tra nhận dạng và sau đó chính thức tuyên bố rằng đây thực sự là chiếc R7 từ năm 1973.



Singer xác nhận đây là hàng thật sau khi kiểm tra các bộ phận như xi lanh, phanh chính thủy lực kép, khung chống lật, vòng bi bạc đạn ổ xoay, phía sau ghế phụ được gia công bằng búa để đưa các đường ống cùng bộ đề nhằm thao tác nhanh khi xe gặp sự cố, bộ phanh thi đấu 917 huyền thoại, khung cân bằng gắn trước và sau, bộ tản nhiệt RSR kích thước lớn cùng động cơ dung tích 3.0L được tinh chỉnh và những chi tiết khác.



Chỉ có một trong bốn chiếc xe của đội Martini Racing còn tồn tại và sau 50 năm vinh quang tại Le Mans, những chiếc xe này sẽ trở thành huyền thoại. Chỉ có những vị chủ nhân giàu có mới có thể mang đến “cuộc đời mới” cho các huyền thoại này.



Cuộc đấu giá Bonhams Goodwood Revival đã kết thúc, kết quả về mức giá của chiếc Porsche Carrera RSR Martini Racing chưa được đề cập.



Video: Chi tiết Porsche Carrera RSR Martini Racing 1973.





