Hơn 1.700 xe Mitsubishi Xpander đến tay khách Việt, bất chấp tháng "ngâu"

Video: Đánh giá Mitsubishi Xpander thế hệ mới tại Việt Nam.

Với tổng doanh số bán ra đạt 1.701 chiếc, giảm tới 34%, Mitsubishi Xpander giữ vị trí á hậu toàn thị trường ôtô Việt Nam tháng 8/2023. Con số này cho thấy mức giảm của Xpander so với tháng 7 nhưng vẫn cao hơn nhiều mẫu xe khác dù toàn thị trường giảm mạnh sức mua trong tháng "ngâu". Xpander cũng là mẫu MPV duy nhất góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng vừa qua. Điều này chứng tỏ vị thế không thể chối cãi của mẫu MPV đến từ Nhật Bản.

Cộng dồn 8 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander có doanh số 12.269 xe, tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt. Bên cạnh đó, để kỷ niệm sinh nhật 5 năm tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander cũng chính thức vượt qua cột mốc 80.000 xe lăn bánh. Nhờ đó, Xpander cũng đứng vững vàng tại vị trí số một toàn thị trường của phân khúc MPV.

Với tổng doanh số bán ra đạt 1.701 chiếc, giảm tới 34%, Mitsubishi Xpander giữ vị trí á hậu toàn thị trường ôtô Việt Nam tháng 8/2023.

Tính riêng phân khúc MPV, Xpander bỏ rất xa đối thủ sừng sỏ xếp ngay phía sau là Toyota Veloz với cách biệt gấp 3,5 lần (1.701 so với 504 xe). Qua đó, sự thống trị của Xpander trong phân khúc này tại Việt Nam được thể hiện hết sức rõ ràng.

Mặc cho những biến động của thị trường ôtô Việt trong tháng ngâu vừa qua, phân khúc MPV tại Việt Nam vẫn chỉ là câu chuyện của Xpander và phần còn lại. Một mình Xpander gồng gánh toàn phân khúc MPV trong suốt 5 năm qua. Trên thực tế, chính nhờ doanh số vượt trội mà Xpander còn đóng vai trò là mẫu xe “lèo lái”, thiết lập dung lượng và xu hướng chung của toàn bộ phân khúc MPV. Phân khúc MPV tăng trưởng khi doanh số Xpander tăng trưởng và ngược lại.

Trong tháng này, Kia Carens tiếp tục vươn lên với doanh số 300 xe, vượt trội hơn so với B-RV, Avanza, XL7 và Stargazer. Tuy nhiên, con số này vẫn không thể so với Xpander. Cách biệt về doanh số của mẫu MPV Nhật Bản so với top cuối của phân khúc còn lớn hơn rất nhiều.

Tính riêng phân khúc MPV, Xpander bỏ rất xa đối thủ sừng sỏ xếp ngay phía sau là Toyota Veloz với cách biệt gấp 3,5 lần (1.701 so với 504 xe).

Doanh số dẫn đầu thị trường cũng chứng minh sức hút rất lớn của mẫu MPV Xpander nhà Mitsubishi sau khi ra mắt phiên bản mới với nhiều nâng cấp. Theo thông tin từ nhiều đại lý Mitsubishi, lượng khách hàng quan tâm đến Xpander luôn được duy trì ở mức cao nhất trong line-up sản phẩm của hãng.

Mitsubishi Xpander có lợi thế khi gia nhập thị trường từ rất sớm, vào tháng 8/2018. Kể từ khi ra mắt, doanh số Xpander luôn nằm trong top xe bán chạy hàng tháng. Doanh số top đầu khẳng định sự toàn diện và phù hợp của mẫu MPV Nhật Bản với thị trường. Thực tế, Mitsubishi Xpander luôn được xem là sự lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu gia đình tại Việt Nam.

Trong tháng 9/2023 này, khách hàng mua mới các dòng xe Mitsubishi Motors sẽ được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn.

Trải qua 5 năm trên thị trường, cộng đồng người sử dụng Xpander cũng lớn mạnh hơn nhiều đối thủ cạnh tranh trong phân khúc. Bên cạnh đó, chính khoảng thời gian ra mắt sớm hơn đã giúp củng cố vững chắc vị thế của Xpander trên thị trường ôtô Việt Nam bằng những ưu điểm vượt trội và phù hợp với nhu cầu sử dụng của đại đa số gia đình Việt: thương hiệu Nhật Bản, giá bán hợp lý, thiết kế hiện đại và mạnh mẽ, khoảng sáng gầm và khả năng lội nước tốt, tính thực dụng và độ rộng rãi của nội thất...

Trong tháng 9/2023 này, khách hàng mua mới các dòng xe của Mitsubishi Motors sẽ được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn. Ngoài ra, những chủ nhân các dòng xe Mitsubishi Motors khi đến sử dụng dịch vụ tại hệ thống NPP ủy quyền của Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ được hưởng những quyền lợi trong chương trình “Bảo dưỡng chuẩn, giữ tròn giá trị”.