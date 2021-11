Dù đã bán ra thị trường Việt Nam được một thời gian nhưng có vẻ như độ hot của mẫu xe ga phân khối lớn Honda SH 350i 2021 mới vẫn chưa thuyên giảm, nhu cầu khách hàng cao khiến giá xe Honda SH 350i tại đại lý vẫn không thuyên giảm mà có phần bị đội giá khá cao.

Honda SH 350i mới tại Việt Nam bị "kênh giá" tới 23 triệu đồng.

Cụ thể, Theo tham khảo tại một số cửa hàng kinh doanh xe máy do Honda Ủy nhiệm (HEAD), giá xe Honda SH 350i đang ở mức 169 triệu đồng cho bản Cao cấp và 170 đồng cho bản Thể Thao. Mức giá này hiện đang chênh lệch khoảng 23 và 22,5 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng. Được biết, giá xe SH 350i do Honda niêm yết hiện đang ở mức 145,99 triệu đồng cho bản Cao cấp và 147,49 triệu đồng cho bản Thể thao.

Khi được hỏi, nhân viên kinh doanh của các cửa hàng cho biết tình trạng kênh giá Honda SH 350i hiện nay có nguyên nhân chủ yếu là do xe khan hàng, hầu hết các đại lý hiện đều không có đủ phiên bản và tùy chọn màu sắc cho mẫu SH 350i.

Khác với SH 300i đời cũ vốn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý, Honda SH 350i là sản phẩm được lắp ráp và sản xuất trong nước, vậy nên giá thành của xe đã mềm hơn nhiều, dễ tiếp cận với khách hàng hơn so với mẫu xe tiền nhiệm.

Ngoài ra, Honda SH 350i cũng là dòng sản phẩm hoàn toàn mới của Honda, mang thiết kế mới mẻ, hiện đại và sang trọng hơn. Ngoại hình của xe khá bắt mắt với nhiều chi tiết mạ crôm bóng cùng hình khối góc cạnh, mang ảnh hưởng thiết kế châu Âu.