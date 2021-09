Chưa bán tại Việt Nam, Honda SH 350i đã "kênh giá" 50 triệu đồng

Cách đây ít lâu, Honda đã chính thức ra mắt mẫu xe ga cao cấp Honda SH 350i 2021 mới với giá bán rất hấp dẫn. Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ chính thức về đại lý và được bán ra thị trường vào ngày 22/9 tới đây với hai phiên bản Thể thao và Cao cấp, có giá bán lần lượt ở mức 145,99 và 147,99 triệu đồng. Dù chưa chính thức được bán ra nhưng xe ga Honda SH 350i đang được các đại lý HEAD nhận đặt cọc và chào bán với mức giá cao hơn khá nhiều so với giá đề xuất. Theo khảo sát tại một số đại lý, giá xe Honda SH 350i 2021 đang được chào bán ở mức 177,9 - 207,9 triệu đồng, tương đương với mức chênh lệch từ 30 - 50 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất do Honda Việt Nam công bố trước đó. Mức đội giá cụ thể cho từng phiên bản xe SH 350i Theo tìm hiểu, tình trạng xe SH 350i đội giá không chỉ xảy ra tại Hà nội mà còn ở TP HCM. Cụ thể, một số đại lý HEAD ở TP HCM báo giá xe Hona SH350i ở mức 180 - 190 triệu đồng, đã bao gồm chi phí đăng ký ra biển số. Như vậy, nếu chỉ tính riêng giá gốc của xe, Honda SH 350i tại TP HCM có mức đội giá rơi vào khoảng 20 - 30 triệu đồng so với giá đề xuất. Tình trạng đội giá xe Honda không hề hiếm, đặc biệt là với dòng xe SH cao cấp vốn được nhiều người dùng Việt Nam ưa chuộng. Hai mẫu SH 125i và SH 150i từ trước đến nay luôn bị làm giá khá mạnh, thường chênh lệch từ 8 - 15 triệu đồng so với giá đề xuất. Cá biệt vào những thời điểm xe mới ra mắt hay cận Tết Âm lịch, mức chênh lệch giá xe Honda SH còn lên đến 30 triệu đồng. Vậy nên tình trạng đội giá của Honda SH 350i dường như cũng không làm nhiều người bất ngờ. Honda SH 350i là sản phẩm xe ga mới nhất của Honda nhằm thay thế cho mẫu SH 300i cũ đã ngừng sản xuất. Khác với mẫu SH 300i cũ được nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu SH 350i sắp bán ra tại Việt Nam là sản phẩm được lắp ráp và sản xuất trong nước, cũng nhờ đó mà giá xe Honda SH 350i tại Việt Nam cũng mềm hơn hẳn, thấp hơn gần một nửa so với SH 300i nhập Ý. Trên thế hệ Honda SH 350i mới, xe mang thiết kế hoàn toàn mới với ngoại hình giá giống với SH 150i, nhưng tổng thể xe bề thế hơn và có ống xả đẹp mắt hơn. Các trang bị và công nghệ đáng chú ý trên xe có thể kể đến hệ thống chiếu sáng LED, hệ thống HSTC chống trượt, phanh ABS, khóa thông minh Smart Key và đồng hồ kỹ thuật số có thể kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth. Như đã nêu ở trên, Honda SH 350i sẽ chính thức được bán ra thị trường vào ngày 22/9 tới đây, tuy nhiên trước tình hình giãn cách do Covid-19 vẫn đang khó lường, chưa rõ liệu SH 350i có thể đến với tay khách hàng đúng như dự kiến hay không. Video: Ra mắt xe ga Honda SH350i mới tại Việt Nam.

