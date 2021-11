BMW 8 Series Convertible hoá "quái thú" nhờ Manhart Performance

Kể từ khi ra mắt, dòng xe này đã sớm chiếm được cảm tình của nhiều người mê xe trên khắp thế giới với thiết kế thể thao cùng cảm giác sang trọng, rộng rãi của nội thất. Tuy nhiên, một số hãng độ vẫn chưa thực sự hài lòng về diện mạo tổng thể, điển hình là Manhart Performance. Chính vì thế, họ đã đem tới cho xe loạt chi tiết mang đậm bản sắc của hãng độ, từ đây biến chiếc BMW 8 Series Convertible mới trở nên độc đáo hơn với một bản sắc riêng. Manhart Performance quyết định lựa chọn phiên bản M850i để thực hiện việc nâng cấp, tinh chỉnh. Hãng độ đặt tên cho phiên bản là MH8 700 Cabrio, với số 700 biểu thị cho mức công suất đầu ra cán mốc 710 mã lực. Gói độ này của Manhart Performance chủ yếu tập trung vào việc nâng cấp khối động cơ 8 xi-lanh tăng áp của BMW M850i, đồng thời thương hiệu cũng lắp đặt cho xe một bộ bodykit “hàng thửa” được chính Manhart Performance phát triển. Để tăng mức công suất động cơ, Manhart Performance độ BMW 8 Series bắt đầu từ ECU Manhart và nâng cấp cho xe bộ tăng áp từ thương hiệu Manhart Performance mạnh mẽ. Ngoài ra, hãng độ cũng thay thế loạt chi tiết độ khác như bộ làm mát liên động mới hay hệ thống hút khí thể thao. Với những tinh chỉnh này, động cơ 8 xi-lanh tăng áp có mức công suất đầu ra lên tới 710 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt mức 925 Nm. Mức công suất sau nâng cấp mạnh hơn mức công suất nguyên bản của xe khoảng gần 200 mã lực, mô-men xoắn cũng cao hơn khoảng 175 Nm so với mẫu xe chưa qua nâng cấp. Nhằm đem lại âm thanh động cơ ấn tượng hơn, chiếc xe có hệ thống ống xả bằng thép không gỉ Manhart với chức năng đóng mở nắp van vừa giúp đem lại âm thanh ấn tượng, vừa có thể điều chỉnh lưu lượng âm thanh một cách linh hoạt trong các trường hợp. Đầu ống xả được phủ carbon đem đến cho ngoại thất của xe một diện mạo thể thao hơn. Khách hàng ở các quốc gia khác có thể lựa chọn hệ thống xả Manhart Race-Downpipes hoặc hệ thống xả Manhart OPF Deleter đem lại âm thanh ấn tượng hơn cho chiếc xe độ độc đáo này. Hộp số tự động tám cấp trên xe cũng đã được nâng cấp, tinh chỉnh để phù hợp với những sửa đổi ở động cơ xe. Manhart Performance vẫn giữ nguyên hệ thống phanh tiêu chuẩn trên chiếc xe thể thao và chỉ trang trí chi tiết này với màu vàng gold nổi bật. Tuy nhiên, nếu chưa thực sự hài lòng về hệ thống phanh tiêu chuẩn thì khách hàng cũng hoàn toàn có thể yêu cầu hãng độ nâng cấp thêm chi tiết này. Về ngoại hình, MH8 700 cũng trở nên khác biệt so với M850i thông thường với vẻ ngoài cá tính. Hãng xe đem đến cho xe một số chi tiết được nâng cấp bằng carbon như phần líp ốp mỏng ở cản trước, cánh gió nhỏ được đính trên nắp khoang hành lý phía sau. Ngoài ra, bộ khuếch tán nguyên bản của xe đã được nâng cấp lên bộ khuếch tán mới được thiết kế góc cạnh, thể thao hơn kết hợp ăn ý với hệ thống xả carbon ấn tượng. Thân xe được trang trí với các đường nét dán màu vàng Gold đặc trưng của thương hiệu, phần lớn những mẫu xe độ từ thương hiệu Manhart đều được trang bị bộ decal với họa tiết tương tự. Chiếc xe cũng được lắp đặt bộ mâm 6 chấu kép được sơn màu đen nhám Manhart Concave One đặc trưng của thương hiệu. Bộ mâm trên M850i này có kích thước 9 × 20 và 10,5 × 20 inch với lốp hiệu suất cao 245/35 và 275/30. Thương hiệu đã hạ thấp chiều cao tổng thể của xe thêm khoảng 30 mm với hệ thống lò xo H&R. Sau khi được trang bị bộ mâm độ 20 inch cùng hệ thống lò xo, chiếc xe thể thao có một diện mạo ấn tượng hơn và khác biệt hoàn toàn so với những chiếc BMW M850i mui trần khác. Nhằm bổ sung thêm cho các chi tiết trong ngoại thất, hãng độ chỉ đem tới một số sửa đổi nhỏ, tinh tế như các phần ốp vô lăng được làm bằng chất liệu carbon hay lẫy chuyển số carbon, logo BMW trên vô lăng cũng được thay thế thành logo của Manhart Performance. Video: Xem Manhart Performance độ BMW 8 Series mui trần tuyệt đẹp.

