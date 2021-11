Aston Martin DBX 2022 bản giá rẻ, "chỉ" 6 tỷ đồng tại Trung Quốc

Trước sức ép của các quy định thuế Trung Quốc đánh lên các xe có động cơ dung tích lớn, hãng xe ANh quốc đã phải giới thiệu thêm một phiên bản Aston Martin DBX 2022 mới sử dụng động cơ I6 tại thị trường này. Bên dưới nắp capo của Aston Martin DBX I6 mới là động cơ xăng tăng áp dung tích 3.0 lít kết hợp công nghệ hybrid do Mercedes-Benz cung cấp, cho công suất 435 mã lực và momen xoắn 520 Nm. Động cơ này cũng được sử dụng cho Mercedes-AMG 53. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp cũng do Mercedes cung cấp Phiên bản DBX I6 có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,4 giây, chậm hơn 0,9 giây so với động cơ V8. Tốc độ tối đa ở mức 259 km/h, cũng nhỏ hơn 32km/h so với bản V8. Hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu ở mức 10,5 lít/100 km đường hỗn hợp, thấp hơn 3,9 lít/100 km so với phiên bản sử dụng động cơ V8,theo tiêu chuẩn WLTP. Các nâng cấp về mặt vận hành khác cho DBX I6 2022 gồm vi sai hạn chế trượt phía sau do Mercedes-AMG cung cấp, thanh chống lật điều khiển điện tử 48V, hệ thống treo khí thích ứng và trục dẫn động bằng sợi carbon. Bên cạnh đó, chiếc SUV trang bị bộ kẹp phanh sáu pít-tông phía trước và một pít-tông đơn phía sau, ẩn sau bộ la-zăng khổng lồ với kích thước từ 21 đến 23 inch.Giá xe Aston Martin DBX 2022 này sẽ chỉ được bán tại Trung Quốc với mức 1.898 triệu Nhân Dân Tệ (khoảng 6,7 tỷ đồng), rẻ hơn nhiều so với bản động cơ V8 hiện có giá 357.000 USD (khoảng 8 tỷ đồng). Tại Việt Nam, Aston Martin DBX phân phối chính hãng có giá lên đến 16,688 tỷ đồng. Nếu được đưa về Việt Nam, phiên bản động cơ I6 3.0 lít hứa hẹn sẽ giúp DBX tăng sức cạnh tranh hơn nhờ giá bán rẻ hơn. VIdeo: Chi tiết Aston Martin DBX 2022 thế hệ mới.

