Honda CR-V bất ngờ miễn phí trước bạ, giảm gần 160 triệu đồng

Theo một số nguồn tin, Honda Việt Nam cùng với các đại lý ôtô Honda sắp triển triển khai chính sách ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua CR-V từ 5/7 – 31/7/2021. Chương trình này được áp dụng tại tất cả các đại lý Honda trên toàn quốc, khi khách hàng ký hợp đồng mua xe Honda CR-V thế hệ mới và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian nêu trên.

Theo khảo sát, dù chương trình này đến ngày 5/7 mới chính thức được triển khai tuy nhiên tại một số đại lý Honda khu vực Hà Nội, TP. HCM đã bắt đầu áp dụng chính sách giảm giá xe Honda CR-V.

Trong tháng 7/2021 này, mẫu xe Honda CR-V thế hệ mới tại Việt Nam bất ngờ được giảm tới 100% phí trước bạ và ưu đãi hấp dẫn từ đại lý. Tổng mức giảm tiền mặt lên gần 160 triệu đồng.

Ngoài phần 100% lệ phí trước bạ nêu trên, tại các đại lý khách hàng sẽ được ưu đãi từ 10 - 20 triệu đồng tiền mặt, kèm theo gói phụ kiện có giá trị. Tổng ưu đãi cao nhất có thể lên tới gần 160 triệu đồng tiền mặt đối với CR-V Vin 2020 và 120 - 145 triệu đồng tiền mặt với Vin 2021. Đợt giảm giá lần này đưa giá xe Honda CR-V 2021 về mức thấp nhất kể từ khi bản nâng cấp có Honda Sensing ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 7/2020.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Honda CR-V giảm giá mạnh. Trước đó, dù không công khai chương trình ưu đãi phí trước bạ nhưng trong tháng 6 mẫu xe này cũng đã giảm tới 100 triệu đồng đối với CR-V 2021 và 120 triệu đồng đối với bản CR-V 2020.

Được biết Honda CR-V được giảm giá lần này không phải hàng tồn kho và đều sản xuất vào năm 2021. Đại lý giảm giá nhằm kích cầu doanh số do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 khiến cho sức mua giảm mạnh. Cùng với đó, trước sức ép từ các đối thủ Mazda CX-5, hay Hyundai Tucson… hay sự có mặt của Hyundai SantaFe 2021 nằm ở phân khúc cao cấp hơn nhưng giá bán lại tương đương nên khiến mẫu CR-V khó cạnh tranh hơn so với đối thủ. Do đó, việc giảm giá CR-V là điều tất yếu khi đây lại là mẫu xe chủ lực của hãng.

Nhưng trong 5 tháng đầu năm 2021, mẫu xe Nhật Bản đã tụt xuống vị trí thứ 3 với doanh số 2.221 xe, xếp dưới Hyundai Tucson (3.215 xe) và Mazda CX-5 (4.165 xe) và chỉ xếp trên Mitsubishi Outlander (1.017 xe). Tất cả 4 dòng xe này đều lắp ráp trong nước.

Trong tháng 5 vừa qua, Honda CR-V lại một lần nữa để mất vị trí ôtô bán chạy nhất phân khúc crossover vào tay Mazda CX-5 khi chi bán được 421 xe, kém đối thủ tới 258 xe. Cộng dồn 5 tháng năm 2021, Honda CR-V bán được 2.221 xe, để hai đối thủ CX-5, Tucson vượt mặt với doanh số lần lượt là 4.163 xe và 3.215 xe.