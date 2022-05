Tận thấy Honda CR-V 2023 lộ diện hoàn toàn trước ngày ra mắt

Honda CR-V 2023 mới sở hữu thiết kế với lưới tản nhiệt lớn hơn, trang bị đèn pha full-LED, cản trước được sửa đổi. Tổng thể khoẻ khoắn hơn với những đường nét thẳng cứng cáp hơn so với thế hệ cũ. Ngoài ra, cụm đèn hậu CR-V 2023 vẫn mang phong cách tương đồng với thế hệ cũ, nhưng được đồ họa lại hình chữ “L” và góc cạnh hơn. Theo những hình ảnh mới phác thảo từ ảnh teaser “nhá hàng”, có thể thấy thế hệ mới của mẫu xe SUV Honda CR-V 2023 mang thiết kế mới mẽ, hứa hẹn sẽ giúp mẫu xe này thu hút khách hơn so với thế hệ cũ. Đồng thời cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong phân khúc CUV 5+2 chỗ như Hyundai SantaFe hay Kia Sorento. Honda CR-V 2023 mới dự kiến sẽ có nhiều phiên bản động cơ và hệ truyền động, bao gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp, động cơ hybrid e: HEV và động cơ hybrid cắm sạc e: PHEV. Theo đó, xe sẽ sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, chu trình Atkinson, dung tích 2.0L cho công suất 145 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 175 Nm tại 3.500 vòng/phút. Hoạt động với 2 động cơ điện cho công suất 184 mã lực tại 5.000 - 6.000 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 315 Nm tại 0 - 2.000 vòng/phút. Khi động cơ hoạt động với động cơ điện cho tổng công suất 215 mã lực tại 6.200 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp E-CVT. Sở hữu thiết kế mới hấp dẫn, nội thất tiện nghi hơn, Honda CR-V 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục hấp dẫn khách hàng Việt trong tương lai gần, đồng thời tăng sức cạnh tranh hơn. Honda CR-V 2023 được đồn đoán sẽ ra mắt ngay trong những ngày hè năm nay. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan sẽ là thị trường đầu tiên giới thiệu mẫu xe này và bởi rất có thể nó sẽ được lắp ráp tại đây. Dự kiến sau Thái Lan, khả năng cao Honda CR-V 2023 thế hệ mới sẽ sớm về Việt Nam và được ra mắt vào thời điểm quý II hoặc quý III năm sau. Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V là dòng xe được khách hàng đánh giá cao ở độ bền bỉ tiết kiệm, đi cùng với khả năng giữ giá cao trong phân khúc. Thế hệ hiện tại của mẫu xe này hiện đang được bán ra từ 998 đến hơn 1,1 tỷ đồng. Video: Honda CR-V 2023 thế hệ mới lộ diện hoàn toàn.

Honda CR-V 2023 mới sở hữu thiết kế với lưới tản nhiệt lớn hơn, trang bị đèn pha full-LED, cản trước được sửa đổi. Tổng thể khoẻ khoắn hơn với những đường nét thẳng cứng cáp hơn so với thế hệ cũ. Ngoài ra, cụm đèn hậu CR-V 2023 vẫn mang phong cách tương đồng với thế hệ cũ, nhưng được đồ họa lại hình chữ “L” và góc cạnh hơn. Theo những hình ảnh mới phác thảo từ ảnh teaser “nhá hàng”, có thể thấy thế hệ mới của mẫu xe SUV Honda CR-V 2023 mang thiết kế mới mẽ, hứa hẹn sẽ giúp mẫu xe này thu hút khách hơn so với thế hệ cũ. Đồng thời cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong phân khúc CUV 5+2 chỗ như Hyundai SantaFe hay Kia Sorento. Honda CR-V 2023 mới dự kiến sẽ có nhiều phiên bản động cơ và hệ truyền động, bao gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp, động cơ hybrid e: HEV và động cơ hybrid cắm sạc e: PHEV. Theo đó, xe sẽ sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, chu trình Atkinson, dung tích 2.0L cho công suất 145 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 175 Nm tại 3.500 vòng/phút. Hoạt động với 2 động cơ điện cho công suất 184 mã lực tại 5.000 - 6.000 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 315 Nm tại 0 - 2.000 vòng/phút. Khi động cơ hoạt động với động cơ điện cho tổng công suất 215 mã lực tại 6.200 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp E-CVT. Sở hữu thiết kế mới hấp dẫn, nội thất tiện nghi hơn, Honda CR-V 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục hấp dẫn khách hàng Việt trong tương lai gần, đồng thời tăng sức cạnh tranh hơn. Honda CR-V 2023 được đồn đoán sẽ ra mắt ngay trong những ngày hè năm nay. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan sẽ là thị trường đầu tiên giới thiệu mẫu xe này và bởi rất có thể nó sẽ được lắp ráp tại đây. Dự kiến sau Thái Lan, khả năng cao Honda CR-V 2023 thế hệ mới sẽ sớm về Việt Nam và được ra mắt vào thời điểm quý II hoặc quý III năm sau. Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V là dòng xe được khách hàng đánh giá cao ở độ bền bỉ tiết kiệm, đi cùng với khả năng giữ giá cao trong phân khúc. Thế hệ hiện tại của mẫu xe này hiện đang được bán ra từ 998 đến hơn 1,1 tỷ đồng. Video: Honda CR-V 2023 thế hệ mới lộ diện hoàn toàn.