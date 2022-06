Suzuki S-Presso - SUV đô thị chỉ 239 triệu đồng tại Đông Nam Á

Vào năm 2020, hãng Suzuki đã chính thức giới thiệu mẫu SUV đô thị nhỏ xinh S-Presso ở thị trường Philippines. Sau hơn 2 năm, mẫu xe SUV Suzuki S-Presso này lại bất ngờ bị bắt gặp trên đường phố Indonesia. Theo giới truyền thông Indonesia, hãng Suzuki đã đăng ký bản quyền thương hiệu S-Presso ở đất nước vạn đảo từ tháng 3/2021. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý Suzuki ở thủ đô Jakarta cũng xác nhận S-Presso sắp ra mắt thị trường Indonesia. Trong khi đó, ông Harold Donnel, Giám đốc phát triển thương hiệu Suzuki Indonesia, vẫn từ chối bình luận về kế hoạch ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ này. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Heartect, Suzuki S-Presso sở hữu kích thước nhỏ hơn cả những mẫu SUV hạng A như Toyota Raize hay Kia Sonet. Cụ thể, Suzuki S-Presso 2022 mới có chiều dài 3.565 mm, chiều rộng 1.520 mm, chiều cao 1.565 mm và chiều dài cơ sở 2.380 mm. Thêm vào đó là khoảng sáng gầm 180 mm, bán kính vòng quay 4,5 m và trọng lượng dao động từ 750 - 770 kg. Với kích thước này, Suzuki S-Presso là mẫu xe khá phù hợp với những khu vực thành thị đông đúc. Tuy có kích thước nhỏ bé nhưng Suzuki S-Presso lại được thiết kế theo phong cách mạnh mẽ và rắn rỏi. Theo Suzuki, cảm hứng thiết kế S-Presso bắt nguồn từ những mẫu SUV biểu tượng của hãng. Nằm giữa đầu xe là logo Suzuki mạ crôm, được bao quanh bằng 4 ô hình chữ "U" để trang trí Bên dưới là lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm đều có thiết kế hình thang. Ngoài ra, Suzuki S-Presso còn được trang bị đèn pha Halogen, đặt sát với đèn báo rẽ trong khi đèn sương mù trước nằm ở hai bên lưới tản nhiệt. Đằng sau, Suzuki S-Presso được trang bị đèn hậu hình chữ "C" khá nhỏ. Trong khi đó, đèn phản quang có thiết kế giống đèn sương mù trước. Tương tự cản trước, cản sau của xe cũng không được sơn màu, mang đến cảm giác khá cứng cáp. Điểm nhấn ngoại thất còn lại của Suzuki S-Presso là bộ vành hợp kim 14 inch với thiết kế 12 chấu. Hiện chưa có ảnh chụp nội thất của Suzuki S-Presso tại Indonesia. Trong khi đó, tại Philippines, mẫu SUV này được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi với những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số nằm giữa mặt táp-lô, ngay bên trên màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, gợi liên tưởng đến xe Mini. Nằm hai bên bảng đồng hồ là cửa gió điều hòa trung tâm. Ngoài ra, Suzuki S-Presso tại Philippines còn đi kèm cửa sổ chỉnh điện, ổ điện 12V, ghế bọc nỉ, hệ thống kết nối Bluetooth, điều hòa chỉnh cơ, cổng USB và khoang hành lý 239 lít nếu ghế sau không gập xuống. Nhìn chung, trang bị nội thất của mẫu SUV cỡ nhỏ này khá cơ bản. Tất nhiên, không thể đòi hỏi nhiều ở một mẫu xe giá rẻ như thế này. Ngay cả trang bị an toàn của Suzuki S-Presso tại Philippines cũng nghèo nàn với 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và cảm biến đỗ xe phía sau. Đây cũng là một phần lý do khiến mẫu SUV này nhận 0 sao an toàn trong thử nghiệm của Chương trình đánh giá xe mới toàn cầu (Global NCAP) vào cuối năm 2020. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Suzuki S-Presso tại thị trường Philippines là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp. Đáng tiếc là giá xe Suzuki S-Presso tại thị trường Indonesia chưa được hé lộ. Trong khi đó, tại Philippines, xe có giá từ 563.000 Peso (khoảng 239 triệu đồng). Video: Giới thiệu SUC đô thị cỡ nhỏ Suzuki S-Presso 2022.

