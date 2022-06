Ngắm Bentley Bentayga Speed mạnh tới 888 mã lực khi qua tay Mansory

Vừa qua hãng độ Mansory đã cho ra mắt phiên bản độ siêu mạnh mẽ, siêu ấn tượng của chiếc SUV Bentley Bentayga Speed hạng sang với tên gọi Feroza Edition. Bentayga Speed Feroza Edition 2022 gây ấn tượng với màu sơn ngoại thất xanh ngọc sáng lạ mắt với các điểm nhấn tương phản là sợi carbon đặc trưng của Mansory trên nắp ca-pô, gương cùng các bộ phận khí động học. Với bộ bodykit của Mansory, chiếc SUV siêu sang trở nên hầm hố, thể thao, khác biệt hoàn toàn so với vẻ sang trọng, thanh lịch của xe nguyên bản. Bộ bodykit của xưởng độ danh tiếng này bao gồm bộ chia gió phía trước, bổ sung những điểm nhấn trang trí xung quanh hốc hút gió, ngưỡng cửa bên, chắn bùn rộng, lưới tản nhiệt Mansory phát sáng, cánh gió sau kép và bộ khuếch tán nổi bật chứa ống xả quad. Tiếp đến là bộ mâm 24 inch đa chấu hoàn toàn mới với màu đen. Ở bên trong cabin, màu xanh ngọc tiếp tục bao trùm lên không gian nội thất của xe. Các chi tiết như ghế ngồi, bảng điều khiển trung tâm, vô lăng, thảm và tấm lót đầu đều được bọc da màu xanh. Thậm chí, một chi tiết nhỏ như dây đai an toàn cũng được phủ xanh “tông suyệt tông”. Ngoài ra, nội thất của xe còn có các điểm nhấn trang trí bằng sợi carbon và kim loại sáng bóng. Điểm đáng nói nhất trên Bentayga Speed Feroza Edition nằm ở dưới nắp ca-pô. Cụ thể, động cơ W12 6.0 lít tăng áp kép của Bentayga Speed đã được điều chỉnh để sản sinh công suất lên tới 888 mã lực và mô-men xoắn 1.250 Nm, nhờ bộ tăng áp mới, ECU được điều chỉnh và hệ thống xả mới. Thông số này cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ so với 626 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm của Bentayga Speed nguyên bản. Nhờ nâng cấp sức mạnh, Bentayga Speed Feroza Edition có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 3,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 323 km/h.Giá xe Bentayga Feroza Edition hiện vẫn chưa được Masory tiết lộ nhưng chắc chắn rằng, với những trang bị trên thì nó sẽ có giá không hề rẻ. Video: Giới thiệu Bentley Bentayga Speed thế hệ mới.

