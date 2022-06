Honda CR-V 2023 lộ nội thất, thiết kế giống Civic và HR-V mới

Theo kế hoạch, vào ngày 12/7/2022 tới đây, Honda CR-V 2023 mới sẽ chính thức trình làng ở thị trường Mỹ. Trước thời điểm đó, hãng Honda đã tung ra hình ảnh chính thức đầu tiên của nội thất bên trong mẫu crossover hạng C này. Hãng Honda hứa hẹn CR-V 2023 sẽ sở hữu thiết kế "thể thao và hiện đại", đồng thời tạo cảm giác cao cấp hơn trước. Bên cạnh đó là không gian nội thất rộng rãi hơn. Qua hình ảnh chính thức do hãng công bố, có thể thấy nội thất Honda CR-V 2023 được trang bị nội thất có thiết kế khá giống với 2 người anh em Civic và HR-V mới. Điều này được thể hiện qua những chi tiết nội thất như vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ và màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô. Không dừng ở đó, Honda CR-V 2023 còn được trang bị cửa gió điều hòa trải dài trên mặt táp-lô, đi kèm tấm lưới tổ ong giống Civic và HR-V thế hệ mới ở thị trường Mỹ. Ngay cả 3 núm xoay chỉnh điều hòa bên dưới cũng giống với 2 người anh em cùng thương hiệu. Ngoài ra, bên trong Honda CR-V 2023 còn có những chi tiết ốp trang trí bằng nhôm, các điểm nhấn màu đen bóng và ghế bọc da với chỉ khâu màu tương phản. Bên cạnh đó là hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại thông minh không dây và nút gạt để chọn chế độ lái. Cách đây khoảng 1 tháng, hãng Honda đã tung ra những hình ảnh ngoại thất chính thức của CR-V 2023 dành cho thị trường Mỹ. Theo đó, xe được bổ sung lưới tản nhiệt hình lục giác mới với mắt lưới tổ ong và sơn màu đen. Bao quanh lưới tản nhiệt cũng là nẹp màu đen bóng. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha LED hẹp hơn trước, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày ở góc trên. Tiếp đến là cản trước mới, đi kèm hốc gió trung tâm rộng và khe gió hình chữ "L" ở hai góc. Ở hai bên hốc gió trung tâm là 2 khe gió nằm dọc với viền mạ crôm. Đằng sau, Honda CR-V 2023 được trang bị cụm đèn hậu LED nằm dọc, kéo dài lên cánh gió mui, và cửa cốp mới. Bên trong cụm đèn hậu là tạo hình chữ "L" mới, gợi liên tưởng đến Mazda CX-5 2022. Cuối cùng là cản sau khỏe khoắn, tích hợp đèn phản quang nằm ngang, đầu ống xả giả hình chữ nhật mạ crôm và bộ khuếch tán gió. Hiện chưa có thông tin cụ thể về động cơ của Honda CR-V 2023. Chỉ biết rằng, xe sẽ có thêm "hệ truyền động hybrid tiên tiến hơn, mang đến trải nghiệm lái thể thao và mạnh mẽ hơn". Rất có thể phiên bản hybrid của mẫu crossover hạng C này sẽ dùng hệ truyền động e:HEV mới giống Honda Civic 2022. Nếu đúng như vậy, xe sẽ được trang bị động cơ xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, 2 mô-tơ điện nằm trên cầu trước và cụm pin lithium-ion nhẹ hơn, đặt dưới ghế sau. Hệ truyền động hybrid này tạo ra công suất tổng cộng 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm ở Honda Civic e:HEV 2022. Ngoài ra, Honda CR-V thế hệ thứ 6 dự kiến còn có phiên bản dùng động cơ xăng thông thường. Động cơ này là loại tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 191 mã lực. Video: Honda CR-V 2023 mới được trang bị những gì?

