Honda Civic hoàn toàn mới hiện đã có mặt ở Thái Lan và dự kiến sẽ sớm có sự kiện ra mắt tại các quốc gia Đông Nam Á khác trong thời gian không xa. Theo chương trình đánh giá ôtô mới cho các nước Đông Nam Á (ASEAN NCAP), Honda Civic thế hệ thứ 11 là một trong những mẫu xe an toàn nhất hiện nay.

ASEAN NCAP đánh giá mẫu xe Honda Civic 2022 mới dựa theo tiêu chuẩn mới (2021-2025), bao gồm các kiểm tra an toàn bổ sung như phanh khẩn cấp tự động. Biến thể được sử dụng trong quá trình thử nghiệm an toàn là EL+ bản Thái Lan (cũng được bán ở Indonesia và Singapore). Tại những thị trường này, Civic được trang bị 6 túi khí, hệ thống an toàn chủ động và bị động cùng bộ an toàn Honda Sensing.

Honda Civic 2022 đã chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP.

Theo ASEAN NCAP, Honda Civic 2022 đạt 29,28 trong tổng số 32 điểm đối với thử nghiệm bảo vệ người trưởng thành (AOP). Đáng chú ý, mẫu sedan Nhật Bản đạt được điểm tuyệt đối trong các thử nghiệm tác động ở phần hông xe (8/8 điểm). Đối với thử nghiệm va chạm phía trước, Honda Civic 2022 đạt 14,54/16 điểm. Trong khi đó, khả năng bảo vệ đầu được đánh giá 6,74/8 điểm.

Đối với khả năng bảo vệ trẻ em (COP), Honda Civic hoàn toàn mới đạt đánh giá 46,72/51 điểm. Thực tế, mẫu sedan Nhật Bản có điểm số hoàn hảo trong cả thử nghiệm đâm trực diện phía trước và bên hông xe. Mặc dù vậy, Civic chưa đạt điểm tối đa đối với tiêu chí cài đặt ghế trẻ em và phát hiện trẻ em bị bỏ quên trong ôtô.

Về công nghệ hỗ trợ an toàn, Honda Civic 2022 có thể đạt được 19,07/21 điểm nhờ có Honda Sensing. Các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát sự tập trung của người lái và đèn pha tự động giúp bảo vệ người lái tốt hơn.