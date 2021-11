Ford Bronco Bronco DR 2022 bản giới hạn tới 5,7 tỷ đồng

Đúng như hứa hẹn trước đó, Ford vừa chính thức tung ra một phiên bản Bronco "hoang dại" nhất mà người dùng có thể sở hữu. Xe có tên gọi Ford Bronco DR 2022 mới (Desert Racer), được phát triển đặc biệt cho giải đua SCORE Baja 1000 với số lượng giới hạn. Theo thông tin do Ford công bố, bản Ford Bronco DR đặc biệt này được trang bị rất nhiều nâng cấp quan trọng nhằm tối ưu hoá khả năng chạy đua sa mạc, vì vậy mà xe không được lưu hành trên đường công cộng. Một điển hình của nâng cấp này là động cơ Coyote V8 5.0L nạp khí tự nhiên, có khả năng mang đến cho xe sức mạnh hơn 400 mã lực. Đi kèm với động cơ này là hộp số 10R80 và hộp truyền động của mẫu bán tải F-150. Sức mạnh của xe sẽ được truyền đến cả 4 bánh thông qua vi sai điện tử với tỷ số lái 4.70:1. Củ phanh của xe được giữ nguyên so với xe thương mại, nhưng má phanh đã được nâng cấp lên loại có hiệu năng tốt hơn. Ngoài ra, hệ thống treo của xe cũng là loại hiệu năng cao đặc biệt dành cho đường off-road, đi kèm là hệ thống giảm chấn DSSV nhiều chế độ. Khoang lái được bảo vệ bằng bộ khung thép cường lực, trong khi đó cánh tay đòn dưới nguyên bản thay bằng trang bị nhôm phay. Nhờ các nâng cấp này là Bronco DR có hành trình giảm xóc trước dài hơn 55,1% so với Bronco Badlands thương mại, trong khi đó hành trình hệ thống treo sau dài hơn đến 56,8%. Bên cạnh đó, loạt nâng cấp trên xe cũng giúp Ford Bronco DR có góc tới 47 độ, góc thoát 37 độ và góc vượt đỉnh dốc 33 độ. Bộ mâm nguyên bản được thay bằng mâm beadlock 17 inch đi kèm vỏ BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 đa địa hình. Được biết bộ lốp này sẽ giúp xe có khả năng bám tốt hơn trên các bề mặt đường đá, đường bùn, đồng thời thích hợp cho việc xả bớt hơi để đi off-road. Để giảm trọng lượng và giữ được độ bền cho xe, toàn bộ thân vỏ của mẫu Bronco DR đều được làm bằng sợi thuỷ tinh phủ nhựa resin, trên bề mặt là màu sơn và tem xe phong cách đua đặc biệt. Sau khi loại bỏ hệ thống cửa kính trên xe, hệ thống điều hoà của Bronco Dr cũng được tháo bỏ do không còn mục đích sử dụng. Ford cho biết tổng cộng sẽ chỉ có 50 chiếc Bronco DR được xuất xưởng dành cho các khách hàng cá nhân. Việc sản xuất chiếc Bronco DR dành cho đua sa mạc này sẽ do Multimatic phụ trách. Giá xe Ford Bronco Bronco DR 2022 dự kiến rơi vào khoảng 250.000 USD (tương đương 5,7 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Ford Bronco Bronco DR 2022 bản giới hạn.

