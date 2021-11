"Điệp viên" Aston Martin V12 Vanquish chính thức bước sang tuổi 20

Từ trước đến nay, khi nhắc đến thương hiệu Aston Martin đều sẽ gợi nhắc cho người nghe về sự lịch lãm, quý phái của những người đàn ông cầm lái chiếc siêu xe Aston Martin V12 Vanquish huyền thoại của Anh Quốc với thiết kế thể thao nhưng không kém phần tinh tế. Có lẽ một trong những sự “hiện thân” rõ nhất của phong cách này chính là hình tượng điệp viên 007 lịch lãm cầm lái chiếc Aston Martin thông qua những cảnh quay trong Series phim hành động cùng tên. Một trong những mẫu xe hàng đầu của thương hiệu đã cùng đồng hành với điệp viên James Bond trong Series phim chính là mẫu Aston Martin V12 Vanquish thế hệ đầu tiên. V12 Vanquish ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm xe hơi Geneva Motorshow 2001 với những “biệt danh” như “mẫu xe mới tinh xảo nhất cùng những công nghệ tiên tiến hàng đầu do Aston Martin thiết kế và chế tạo”. Hơn nữa, chiếc xe sở hữu những công nghệ tân tiến khác như Drive-by-Wire (Một số tính năng điện bán tự động) và lẫy chuyển số F1. Với những chi tiết cải tiến này, chiếc V12 Vanquish do Aston Martin chế tạo đã sớm trở thành mẫu xe hàng đầu của thương hiệu. Ở thời điểm bấy giờ, V12 Vanquish từng được mệnh danh là một trong những mẫu GT động cơ đặt trước với thiết kế tuyệt vời nhất mọi thời đại. Một số tờ báo thậm chí còn ngợi ca mẫu xe với danh phong “Kiệt tác trong ngành xe hơi”. Tuy nhiên, tính đến nay, tên gọi này dường như không thể nào bàn cãi vì sau 20 năm, V12 Vanquish vẫn là một mẫu xe mang tính biểu tượng cùng nhiều công nghệ tối tân ở những năm đầu của thế kỉ 21. Câu chuyện về siêu xe Aston Martin V12 GT bắt đầu từ nhiều năm trước năm 2001 với một mẫu concept mang tên Project Vantage được phát triển vào giữa những năm 1990 và được ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Ô tô Detroit 1998. Mẫu xe này từng được thiết kế bởi Ian Callum với trang bị động cơ V12 6.0 lít mới có khả năng sản sinh công suất 460 mã lực. Mẫu Concept thời bấy giờ sớm trở thành một chiếc xe ấn tượng với các tấm thân xe được làm bằng vật liệu Composite cùng trọng lượng nhẹ hơn, các trang bị hiện đại hơn và chính vì thế mà làm chiếc xe trở thành một “điểm sáng” trong ngành công nghiệp xe hơi. Thương hiệu tiếp tục phát triển mẫu xe này cho đến mùa thu năm 2000, Aston Martin công bố chiếc xe trước báo giới trong một số sự kiện riêng tư để đón nhận các ý kiến. Một thời gian ngắn sau, V12 Vanquish chính thức lộ diện và trở thành mẫu xe mà bất cứ người mê xe nào cũng phải mơ ước. Bên cạnh những thành tựu vượt bậc về kỹ thuật, mẫu xe cũng gây ấn tượng với thiết kế tuyệt đẹp. Mẫu 2+2 này được thiết kế với triết lý pha trộn giữa sự cổ điển với di sản, truyền thống của Aston Martin. Chiếc xe mang trên mình thiết kế lưới tản nhiệt quen thuộc cùng hốc gió đặt thấp, đèn sương mù hai bên có kích thước lớn tích hợp đèn báo rẽ. Phần đuôi xe được thiết kế ngắn với nắp khoang hành lý được vuốt nhọn nhằm tôn vinh vẻ cổ điển kết hợp những chi tiết hiện đại của mẫu V12 hàng đầu. Dòng xe này được phát triển cho tới năm 2007 với phiên bản cuối cùng mang tên V12 Vanquish S Ultimate trước khi thương hiệu chính thức ngừng dây chuyền sản xuất tại Newport Pagnell vào tháng 2. Mẫu xe này từng được sản xuất dựa trên đơn đặt hàng của những vị khách VIP và chỉ từng sản xuất khoảng 40 chiếc. Những chiếc xe này đều được trang trí với các chi tiết ốp độc đáo cùng chất liệu da cao cấp, bậc cửa có thể được cá nhân hóa theo sở thích của người mua xe. Trong cùng thời điểm này, Aston Martin cũng đã từng đáp ứng một lượng đơn đặt hàng của thị trường Trung Đông với số lượng xe không được tiết lộ. Aston Martin V12 Vanquish thế hệ đầu tiên có thể đã phần nào bớt hấp dẫn hơn ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên mẫu xe vẫn luôn chiếm một vị thế quan trọng khi là mẫu xe đã đặt nền móng cho hàng loạt kiệt tác như V12 Zagato, Vantage V12 RS hay mẫu xe cực giới hạn One-77 tuyệt đẹp. Nhiều mẫu xe của Aston Martin được xuất xưởng về sau này đều phần nào mang trên mình âm hưởng của huyền thoại V12 Vanquish thế hệ đầu tiên. Video: Xem Aston Martin V12 Vanquish trong Die Another Day.

Từ trước đến nay, khi nhắc đến thương hiệu Aston Martin đều sẽ gợi nhắc cho người nghe về sự lịch lãm, quý phái của những người đàn ông cầm lái chiếc siêu xe Aston Martin V12 Vanquish huyền thoại của Anh Quốc với thiết kế thể thao nhưng không kém phần tinh tế. Có lẽ một trong những sự “hiện thân” rõ nhất của phong cách này chính là hình tượng điệp viên 007 lịch lãm cầm lái chiếc Aston Martin thông qua những cảnh quay trong Series phim hành động cùng tên. Một trong những mẫu xe hàng đầu của thương hiệu đã cùng đồng hành với điệp viên James Bond trong Series phim chính là mẫu Aston Martin V12 Vanquish thế hệ đầu tiên. V12 Vanquish ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm xe hơi Geneva Motorshow 2001 với những “biệt danh” như “mẫu xe mới tinh xảo nhất cùng những công nghệ tiên tiến hàng đầu do Aston Martin thiết kế và chế tạo”. Hơn nữa, chiếc xe sở hữu những công nghệ tân tiến khác như Drive-by-Wire (Một số tính năng điện bán tự động) và lẫy chuyển số F1. Với những chi tiết cải tiến này, chiếc V12 Vanquish do Aston Martin chế tạo đã sớm trở thành mẫu xe hàng đầu của thương hiệu. Ở thời điểm bấy giờ, V12 Vanquish từng được mệnh danh là một trong những mẫu GT động cơ đặt trước với thiết kế tuyệt vời nhất mọi thời đại. Một số tờ báo thậm chí còn ngợi ca mẫu xe với danh phong “Kiệt tác trong ngành xe hơi”. Tuy nhiên, tính đến nay, tên gọi này dường như không thể nào bàn cãi vì sau 20 năm, V12 Vanquish vẫn là một mẫu xe mang tính biểu tượng cùng nhiều công nghệ tối tân ở những năm đầu của thế kỉ 21. Câu chuyện về siêu xe Aston Martin V12 GT bắt đầu từ nhiều năm trước năm 2001 với một mẫu concept mang tên Project Vantage được phát triển vào giữa những năm 1990 và được ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Ô tô Detroit 1998. Mẫu xe này từng được thiết kế bởi Ian Callum với trang bị động cơ V12 6.0 lít mới có khả năng sản sinh công suất 460 mã lực. Mẫu Concept thời bấy giờ sớm trở thành một chiếc xe ấn tượng với các tấm thân xe được làm bằng vật liệu Composite cùng trọng lượng nhẹ hơn, các trang bị hiện đại hơn và chính vì thế mà làm chiếc xe trở thành một “điểm sáng” trong ngành công nghiệp xe hơi. Thương hiệu tiếp tục phát triển mẫu xe này cho đến mùa thu năm 2000, Aston Martin công bố chiếc xe trước báo giới trong một số sự kiện riêng tư để đón nhận các ý kiến. Một thời gian ngắn sau, V12 Vanquish chính thức lộ diện và trở thành mẫu xe mà bất cứ người mê xe nào cũng phải mơ ước. Bên cạnh những thành tựu vượt bậc về kỹ thuật, mẫu xe cũng gây ấn tượng với thiết kế tuyệt đẹp. Mẫu 2+2 này được thiết kế với triết lý pha trộn giữa sự cổ điển với di sản, truyền thống của Aston Martin. Chiếc xe mang trên mình thiết kế lưới tản nhiệt quen thuộc cùng hốc gió đặt thấp, đèn sương mù hai bên có kích thước lớn tích hợp đèn báo rẽ. Phần đuôi xe được thiết kế ngắn với nắp khoang hành lý được vuốt nhọn nhằm tôn vinh vẻ cổ điển kết hợp những chi tiết hiện đại của mẫu V12 hàng đầu. Dòng xe này được phát triển cho tới năm 2007 với phiên bản cuối cùng mang tên V12 Vanquish S Ultimate trước khi thương hiệu chính thức ngừng dây chuyền sản xuất tại Newport Pagnell vào tháng 2. Mẫu xe này từng được sản xuất dựa trên đơn đặt hàng của những vị khách VIP và chỉ từng sản xuất khoảng 40 chiếc. Những chiếc xe này đều được trang trí với các chi tiết ốp độc đáo cùng chất liệu da cao cấp, bậc cửa có thể được cá nhân hóa theo sở thích của người mua xe. Trong cùng thời điểm này, Aston Martin cũng đã từng đáp ứng một lượng đơn đặt hàng của thị trường Trung Đông với số lượng xe không được tiết lộ. Aston Martin V12 Vanquish thế hệ đầu tiên có thể đã phần nào bớt hấp dẫn hơn ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên mẫu xe vẫn luôn chiếm một vị thế quan trọng khi là mẫu xe đã đặt nền móng cho hàng loạt kiệt tác như V12 Zagato, Vantage V12 RS hay mẫu xe cực giới hạn One-77 tuyệt đẹp. Nhiều mẫu xe của Aston Martin được xuất xưởng về sau này đều phần nào mang trên mình âm hưởng của huyền thoại V12 Vanquish thế hệ đầu tiên. Video: Xem Aston Martin V12 Vanquish trong Die Another Day.