Honda Civic 2022 động cơ 1.5L tới 2,1 tỷ đồng tại Singapore

Vào hôm 6/8/2021 vừa qua, hãng Honda đã chính thức giới thiệu thế hệ thứ 11 của dòng xe Civic tại thị trường Thái Lan. Đây là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận Honda Civic 2022 mới. Chẳng bao lâu sau đó, mẫu sedan cỡ C này tiếp tục trình làng ở một thị trường Đông Nam Á nữa, đó là Singapore. Honda Civic 2022 tại Singapore chỉ có đúng 1 phiên bản với giá 122.999 SGD (khoảng 2,18 tỷ đồng). Việc Honda Civic mới đắt như thế tại Singapore không có gì lạ vì ô tô ở đảo quốc Sư tử vốn bị đánh thuế rất cao. Tuy có giá khởi điểm cao gần gấp 4 lần so với xe ở Thái Lan nhưng Honda Civic 2022 tại Singapore lại được trang bị động cơ yếu hơn. Cụ thể, xe sử dụng động cơ xăng VTEC 4 xi-lanh, tăng áp, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 127 mã lực tại dải tua máy 5.500 - 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 180 Nm tại tua máy 1.700 - 4.500 vòng/phút. Trong khi đó, Honda Civic 2022 ở Thái Lan cũng dùng động cơ như trên nhưng có công suất tối đa 180 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải tua máy 1.700 - 4.500 vòng/phút. Nguyên nhân khiến hãng Honda phải giảm sức mạnh cho động cơ của Civic 2022 ở Singapore là để mẫu ôtô này đủ điều kiện được liệt vào hạng mục xe Category A COE. Đây là hạng mục xe hơi rẻ nhất tại thị trường Singapore hiện nay. Nếu muốn lọt vào hạng mục xe này, ôtô phải có dung tích xi-lanh động cơ dưới 1.6L và công suất tối đa không quá 97 kW hay 130 mã lực. Ở thế hệ cũ, Honda Civic tại Singapore được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Do đó, xe bị liệt vào hạng mục xe Category B nên có giá cao hơn. Tương tự xe ở Thái Lan, Honda Civic 2022 tại Singapore cũng được trang bị hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,4 lít/100 km. Ngoài động cơ kể trên, Honda Civic 2022 ở thị trường Singapore còn có những trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý khác như đèn pha Halogen tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành hợp kim 16 inch, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, chế độ lái ECON, sạc điện thoại thông minh không dây, nội thất bọc da, vô lăng 3 chấu đa chức năng và điều hòa tự động với cửa gió hàng ghế sau. Trong khi đó, Honda Civic 2022 ở Thái Lan không có cửa gió hàng ghế sau. Tương tự xe ở Thái Lan, Honda Civic 2022 dành cho thị trường Singapore cũng có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing. Gói công nghệ này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh giảm thiểu va chạm tích hợp cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo/hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn đường và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Bên cạnh đó là camera quan sát lề đường LaneWatch, 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ giữ phanh tạm thời và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Với mức giá xe Honda Civic 2022 khoảng hơn 2 tỷ đồng, khách hàng Singapore có thể chọn các màu sơn ngoại thất như xám Meteoroid Grey Metallic, xanh dương Morning Mist Blue Metallic, trắng Platinum White Pearl, bạc Lunar Silver Metallic, đen Crystal Black Pearl, đỏ Ignite Red Metallic và xanh dương Brilliant Sporty Blue Metallic. Theo tin đồn, sau Thái Lan và Singapore, Honda Civic 2022 sẽ ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay. Video: Honda Civic 2022 tại Thái Lan sắp về Việt Nam có gì?

