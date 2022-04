Honda Brio RS tại Việt Nam bất ngờ được giảm tới 54 triệu đồng

Bước sang tháng 4, rất nhiều đại lý chào bán xe Honda Brio giảm giá sốc. Hầu hết các đại lý đều áp dụng mức giảm từ 22 - 54 triệu đồng cho mẫu xe hơi hạng A của Honda. Đây là thời điểm mua xe giá tốt nhất năm bởi Honda là thương hiệu hiếm khi áp dụng chương trình ưu đãi khủng cho khách mua ôtô.

Thực tế, đây là chương trình ưu đãi của đại lý nên số tiền giảm phụ thuộc vào chính sách và mục tiêu chạy doanh số của từng nơi. Chương trình giảm giá áp dụng cho cả màu trắng và màu cam. Trên website chính thức của hãng xe Nhật, giá xe Honda Brio cụ thể như sau: Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ) có giá 418 triệu đồng; Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng) có giá 448 triệu đồng; Brio RS (cam/đỏ) có giá 450 triệu đồng; Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng) có giá 452 triệu đồng; Brio RS 2 màu (cam/đỏ) có giá 454 triệu đồng.

Một số đại lý cam kết giảm 100% lệ phí trước bạ cho khách mua. Điều này tăng lực cạnh tranh bởi trong phân khúc xe hạng A có rất nhiều mẫu được phân phối dưới dạng xe lắp ráp trong nước và hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Nói về cuộc đua doanh số, Honda Brio tại Việt Nam không để lại ấn tượng đặc biệt do thường xuyên lọt vào Top xe bán ế nhất phân khúc. Tính riêng trong năm 2021, khách mua Honda Brio chỉ đạt 2.870 người, trong khi VinFast Fadil đã thuyết phục 24.128 người mua xe.

Doanh số của các mẫu xe còn lại gồm Hyundai Grand i10 đạt 11.732 xe, Kia Morning đạt 3.904 xe. Có lẽ trong phân khúc, Honda Brio chỉ đủ lực cạnh tranh với Toyota Wigo (2.492 xe).

Honda Brio RS có kích thước 3.817 mm dài, 1.682 rộng và 1.487 mm cao cùng chiều dài cơ sở 2.405mm. So với các bản thường, bản RS có một vài điểm nhận diện như: Mặt ca-lăng phủ sơn đen, thân xe có nẹp và phần đuôi xe có thêm ốp cản sau và cánh lướt gió. Xe sử dụng bộ mâm phay xước 15 inch.

Khoang nội thất khá bắt mắt nhờ ứng dụng một số chi tiết màu cam tạo điểm nhấn. Ngoài ra, mẫu xe hơi này còn có vô-lăng tích hợp nút bấm, màn hình Sony 6,2 inc và hệ thống âm thanh 6 loa. Toàn bộ ghế ngồi trên xe bọc nỉ, chỉnh tay.

Bên dưới nắp ca-pô của xe là khối động cơ 4 xy-lanh 1.2L, đi kèm hộp vô cấp CVT, sản sinh công suất tối đa 89 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại 4.800 vòng/phút.

Trang bị an toàn nổi bật trên xe gồm: ABS, BA, EBD cùng hệ thống 2 túi khí. So với VinFast Fadil, mẫu xe của Honda không trang bị cân bằng điện tử, 6 túi khí và hệ thống khởi hành ngang dốc. Hiện tại, Honda Brio bản G đã ngừng bán do ế ẩm.