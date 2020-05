Honda Brio "xuống giá" 40 triệu đồng, cạnh tranh Vinfast Fadil

Theo báo cáo của VAMA, trong tháng 4 doanh số bán ra của Honda chỉ được 843 xe các loại, giảm 57% so với tháng trước và giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Honda Brio có doanh số bán ra đạt 87 xe và đứng ở vị trí thứ 3 trong top 5 dòng xe bán chạy nhất phân khúc A. Tuy nhiên so với tháng 3/2020, doanh số của Honda Brio đã bị giảm 139 xe do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Do nhu cầu mua xe của người dân ở mức thấp khiến cho thị trường ôtô V iệt Nam chững lại. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số đại lý có động thái giảm giá Honda Brio lên tới 40 triêu đồng để đẩy mạnh doanh số.

Honda Brio tại Việt Nam đang có mức giảm lên tới 40 triệu đồng. Đây được xem là động thái tăng doanh số của đại lý chính hãng, nhằm cạnh tranh với Hyundai Grand i10, VinFast Fadil.

Hiện tại, Brio được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia và được phân phối với 3 phiên bản G, RS, RS Two-Tone (2 màu) cùng mức giá lần lượt là 418 triệu, 448 triệu và 452 triệu đồng. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Kia Morning, Hyundai i10, Toyota Wigo và VinFast Faldi

Theo khảo, giá xe Honda Brio đang được một số đại lý khu vực Hà Nội phiên bản Brio G được giảm tiền mặt từ 35 đến 40 triệu đồng. Các phiên bản RS đều được giảm giá tiền mặt 10 triệu đồng và được tặng kèm bộ phụ kiện trị giá 30 triệu đồng.

Trong khi đó tại khu vực TP HCM, phiên bản Brio G được giảm giá tiền mặt 35 đến 40 triệu đồng. Riêng đối với 2 phiên bản RS được giảm giá tiền mặt 25 triệu đồng.

Sau khi trừ các khuyến mãi tiền mặt và tính thêm các chi phí lăn bánh khác như lệ phí trước bạ, tiền biển số, phí đường bộ, bảo hiểm vật chất, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đăng kiểm…thì giá lăn bánh Honda Brio tại khu vực Hà Nội sẽ dao động từ 459 đến 527 triệu đồng. Tại TP HCM giá lăn bánh Honda Brio sẽ dao động từ 499 đến 503 triệu đồng. Tại các tỉnh thành khác, giá lăn bánh mẫu xe này thấp hơn tù 20 đến 45 triệu đồng.

Ra mắt tại Việt Nam vào ngày 18/06/2019, Honda Brio đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng Việt. Bởi lẽ đây là mẫu xe có chất thể thao và sở hữu nhiều công nghệ nhất phân khúc, được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất của VinFast Fadil.