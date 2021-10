Hơn 2.800 xe Chevrolet Spark Van bị triệu hồi tại Việt Nam

Ngày 25/10/2021, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast thông báo triển khai chương trình triệu hồi xe Chevrolet Spark Van với số lượng 2.853 do Công ty TNHH General Motors Việt Nam (GMV) sản xuất, lắp ráp từ năm 2013 đến năm 2015. Mục đích của chương trình là kiểm tra, thay thế thảm sàn và các chi tiết kim loại dưới thảm sàn như: khung xương ghế, ray ghế, dây đai an toàn, cần gạt nắp bình xăng... do tác động của quá trình oxy hoá trong thời gian dài ở điều kiện độ ẩm cao.

Hiện tượng ăn mòn có thể diễn ra nhanh hơn khi các chi tiết này tiếp xúc với thành phần hoá học (Bromine) có trong thảm trải sàn. Trong trường hợp các chi tiết kim loại bị ăn mòn quá mức tại một số vị trí như dây đai an toàn, ray ghế sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ người ngồi trong xe trong tình huống va chạm.