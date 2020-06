Chevrolet Spark 2021 giá rẻ từ 192 triệu đồng tại Hàn Quốc

Khoảng thời gian gần đây, thị trường ôtô thế giới đang bắt đầu đón nhận thêm các phiên bản nâng cấp mới của phân khúc xe hatchback nhỏ gọn như Kia Morning, MINI Countryman hay Ford Fiesta gần đây. Chevrolet Spark giá rẻ cũng không nằm ngoại lệ khi hãng xe Mỹ vừa giới thiệu phiên bản 2021 với một số cập nhật nhẹ nhàng cho mẫu xe đô thị của mình. Đáng chú ý nhất là phiên bản háng đầu Red Pick Edition mới lạ nờ những tùy chọn cá nhân nâng cao. Được xây dựng dựa trên phiên bản Premiere cao cấp nhất của thế hệ Chevrolet Spark 2021 mới, phiên bản Red Pick Edition sở hữu sự khác biệt đến từ các chi tiết sơn đen trên xe. Những chi tiết này cụ thể là logo Chevrolet, khung lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu và logo tên xe. Phiên bản Red Pick trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch màu đen với các điểm nhấn màu đỏ các chấu. Trong khi đó, bên trong xe, Chevrolet Spark 2021 trang bị vô lăng với huy hiệu Chevrolet màu đen cùng thảm lót sàn 2 tông màu. Nếu thấy chưa đủ, khách hàng có thể lựa chọn gói cá nhân hóa cao cấp hơn có tên My Fit. Gói trang bị này sẽ cho phép chiếc Spark của họ trở nên độc đáo và khác biệt hơn so với phần còn lại. Cụ thể, chiếc hatchback Mỹ sẽ được trang bị mâm hợp kim 16 inch màu đen và xám, trang trí dạng sọc ở chắn bùn trước, mui xe và nóc xe. Ngoài ra, phiên bản My Fit trang bị thêm ốp hông màu đen đi kèm với líp cản trước được mở rộng. Chiếc xe nổi bật với cách trang trí 2 tông màu vàng-đen bắt mắt. Phần còn lại Chevrolet Spark Red Pick Edition mới tiếp tục với ngoại hình tương tự như phiên bản facelift được giới thiệu năm 2019. Tuy nhiên hiện tại khách hàng có thêm 2 tùy chọn màu ngoại thất mới gồm: Wonderland Blue và Sunset Orange. Bên trong, xe sở hữu hệ thống đèn LED mới và hệ thống dây đai an toàn cho hành khách ngồi phía sau. Chevrolet Spark 2021 vẫn trang bị động cơ 4cy 1.4L hút khí tự nhiên cung cấp công suất 98 mã lực và momen xoắn cực đại 127 Nm. Động cơ trên được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tùy chọn hộp số CVT.Giá xe Chevrolet Spark 2021 vẫn không thay đổi và bắt đầu từ 8.240 USD (khoảng 192 triệu) cho bản tiêu chuẩn. Hiện tại Chevrolet Spark vẫn đang là một mẫu xe bán chạy tại thị trường Hàn Quốc với doanh số tăng 0,19% lên 7.255 chiếc trong quý đầu tiên của năm 2020. Trong khí đó, GM đã bán được 9.352 chiếc Spark trong quý đầu năm nay tại Hoa Kỳ, tăng 45,6% so với năm trước. Tại Việt Nam, mẫu xe Chevrolet Spark đã bị khai tử khỏi danh mục xe của hãng sau khi Vinfast tiếp quản tiếp quản hệ thống đại lý Chevrolet trên toàn quốc và nhà máy GM tại hà Nội năm 2018. Hiện tại Chevrolet Spark 2018 mới có giá dao động từ 260 triệu trên thị trường xe cũ. Video: Chi tiết Chevrolet Spark phiên bản nâng cấp.

