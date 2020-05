Suzuki tại Việt Nam ngừng bán Celerio, có thể do "ế"?

Hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam mới đây cho biết, mẫu xe Suzuki Celerio giá rẻ hiện tại đã hết hàng. Hiện tại, chỉ còn một số chiếc tồn kho ở các đại lý. Hãng xe Nhật cũng không nói rõ liệu có tiếp tục nhập khẩu Suzuki Celerio về Việt Nam trong thời gian tới hay không. Nhưng dự đoán là khả năng này khá thấp. Nguyên nhân là vì các mẫu xe hạng A bán chạy nhất đều thuộc về những thương hiệu có dây chuyền lắp ráp trong nước, như Kia Morning và Hyundai Grand i10. Suzuki Celerio tại Việt Nam với bất lợi là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, khó cạnh tranh về giá bán và trang bị so với các đối thủ. Ngoài ra, việc có thể giảm phí trước bạ 50% sẽ càng làm khó cho một mẫu xe nhập như Celerio. Mẫu xe cỡ A Suzuki Celerio tại Việt Nam sở hữu kích thước dài 3.600 mm, rộng 1.600 mm và cao 1.540 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.425 mm. Khoảng sáng gầm xe 145 mm, bán kính vòng quay 4.700 mm. Nhờ đó, Celerio được đánh giá là khá rộng rãi so với các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, nhược điểm của Suzuki Celerio chính là việc nằm ở ngoại hình. Xe có thiết kế trung tính và thực dụng, thậm chí có phần bảo thủ. Xe vẫn sử dụng đèn pha halogen, mâm đúc kích thước 14 inch, kính chiếu hậu không tích hợp đèn báo rẽ. Bên trong nội thất, mặc dù xuất hiện muộn hơn nhưng Suzuki Celerio 2019 mới có vẻ kém hơn các đối thủ khi sở hữu thiết kế đơn điệu, khá nhàm chán, không mấy bắt mắt. Vô lăng của xe không được tích hợp các phím bấm chức năng, không được trang bị màn hình điều khiển trung tâm... Celerio có những trang bị tiêu chuẩn như vô lăng trợ lực điện, dàn âm thanh 2 loa, dây đai an toàn ở ghế lái và 2 túi khí. Đầu đĩa 2-DIN với 4 loa, khóa cửa trung tâm, cửa sổ chỉnh điện, vô lăng gật gù, gương ngoại thất chỉnh điện. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS cũng như phân bổ lực phanh điện tử EBD cũng được tích hợp. Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Celerio chỉ được phân phối chỉ với phiên bản động cơ 1.0L, cho công suất 68 mã lực. Trong khi đó, các đối thủ Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Chevrolet Spark đều có phiên bản trang bị động cơ từ 1.2L (riêng Kia Morning là động cơ 1.25L), cho công suất lần lượt là 86 mã lực, 87 mã lực và 80 mã lực. Điểm cộng duy nhất đối với Celerio chính là mẫu xe này được tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe. Với giá bán ra thị trường 359 triệu đồng cho phiên bản số tự động duy nhất, Suzuki Celerio có giá thấp hơn phiên bản số tự động của "đối thủ" là Kia Morning tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh số Celerio lại rất thê thảm so với các đối thủ trực tiếp. Với mức giá bán Suzuki Celerio tại Việt Nam, theo nhiều người tiêu dùng đánh giá; nếu tính ra so với hai đối thủ là Kia Morning và Hyundai Grand i10 thì Celerio cũng không hề rẻ, bởi nếu nhìn vào hiệu năng và trang bị cũng như một số tuỳ chọn chắc chắn nhiều người dùng sẽ phải suy nghĩ khi "xuống tiền". Bên cạnh đó, có thể thấy rõ thương hiệu Suzuki vài năm trở lại đây liên tục đi xuống tại thị trường ôtô Việt do thương hiệu này chưa "nổi" ở mảng xe du lịch nên thiếu đi các địa lý hỗ trợ khách hàng trong việc bảo dưỡng và sửa chữa. Với sự "bành trướng" của một số đối thủ lâu năm trong phân khúc và tâm lý "sợ không có đồ thay" của khách hàng cũng là con đường "chông gai" cho Suzuki Việt Nam. Video: Chi tiết Suzuki Celerio giá rẻ tại Việt Nam.

