Hơn 2,6 triệu xe máy bán ra tại Việt Nam trong năm 2024

Video: Đánh giá chi tiết Yamaha PG-1 tại Việt Nam.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) mới đây đã công bố doanh số bán hàng của các thành viên trong quý IV năm 2024 và cả năm ngoái. Hiện VAMM có 5 thành viên, bao gồm Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam.

Trong năm 2024 xe máy Honda tăng trưởng 2,8% so với năm 2023.

Cụ thể, trong quý IV năm ngoái, các thành viên của VAMM đã bán được 760.734 chiếc xe máy cho người Việt, tăng trưởng 10,89% so với quý trước đó và tăng 11,55% so với cùng kỳ năm 2023. Con số này nâng tổng doanh số bán hàng trong cả năm 2024 lên 2.653.607 xe, tăng 5,46% so với năm 2023.

Người dùng Việt đã mua tổng cộng hơn 2,6 triệu xe máy mới năm 2024.

Cũng theo công bố của Honda Việt Nam, hãng đã bán được 230.509 chiếc xe máy cho người tiêu dùng trong nước, tăng trưởng 4,3% so với tháng liền trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, doanh số xe máy tích lũy của Honda Việt Nam trong nằm tài khóa 2025 (kéo dài từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025) đạt 1.664.770 xe, tăng 6,1%. Cộng dồn cả năm 2024, người Việt đã mua 2.147.025 xe máy Honda , tăng trưởng 2,8% so với năm 2023.

Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao.

Như vậy, thị phần xe máy của Honda Việt Nam trong năm 2024 đạt khoảng 80,9% (tính trong VAMM), giảm 2,09% so với năm 2023. Ngoài ra, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 28.023 chiếc xe máy trong năm ngoái.