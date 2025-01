Genesis GV80 "hàng thửa" One of One cho đại gia Trung Đông

Chiếc SUV Genesis GV80 độc quyền này được đặt hàng tại Trung Đông, nơi Genesis cung cấp các dịch vụ chế tác đặc biệt theo yêu cầu của chủ xe. Genesis GV80 Coupe One of One nổi bật với ngoại thất hai tông màu, gợi nhớ đến những mẫu xe cao cấp của Maybach và Bentley. Xe sở hữu ngoại thất màu xanh lam chủ đạo, kết hợp với lớp hoàn thiện màu đen cho mui xe và trụ xe. Bên cạnh đó là các khu vực điểm nhấn được sơn đen và bộ mâm hợp kim nan hoa hình chữ Y với nắp chụp trung tâm nổi. Bộ phối màu đen – xanh lam tiếp tục được thể hiện bên trong khoang nội thất của chiếc Genesis GV80. Ghế bọc da thể hiện họa tiết đặc biệt, trong khi các chi tiết chèn trên bảng điều khiển và bảng điều khiển trung tâm được trang trí bằng lớp hoàn thiện bằng sợi carbon. Mặc dù Genesis chưa tiết lộ đầy đủ thông tin chi tiết về trang bị nhưng GV80 Coupe dự kiến sẽ bao gồm các tiện nghi hàng đầu như hệ thống nước hoa nội thất và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen. Tất nhiên, các tính năng bổ sung và tính độc quyền có thể sẽ dẫn đến mức giá xe Genesis GV80 2025 mới cao hơn nhiều so với mẫu xe tiêu chuẩn. Dịch vụ One of One được ra mắt vào năm 2022 và vẫn chỉ dành riêng cho Trung Đông. Theo báo cáo gần đây của Korean Car Blog, Genesis đang tìm hiểu khả năng mở rộng chương trình bespoke sang các thị trường khác, bao gồm cả Hàn Quốc. One of One sẽ cung cấp các tùy chọn nâng cấp độc đáo như trần xe thêu thủ công, đồ trang trí nội thất, họa tiết chần bông, tấm ốp cửa và đệm. Bên cạnh đó, dịch vụ cá nhân hóa của Genesis còn bao gồm bảng màu mở rộng, cùng với các vật liệu đắt tiền cho nội thất như gỗ và đá quy từ khắp nơi trên thế giới. Mẫu xe đầu tiên nhận được sự chăm sóc One of One là Genesis G90 trục cơ sở dài, tiếp theo là GV80 và GV80 Coupe. Tuy nhiên, trang web chính thức cho biết toàn bộ dòng xe Genesis đều có thể sử dụng dịch vụ nâng cấp cá nhân hóa trong tương lai. Video: Ngắm xe SUV hạng sang SUV Genesis GV80 thế hệ mới.

Chiếc SUV Genesis GV80 độc quyền này được đặt hàng tại Trung Đông, nơi Genesis cung cấp các dịch vụ chế tác đặc biệt theo yêu cầu của chủ xe. Genesis GV80 Coupe One of One nổi bật với ngoại thất hai tông màu, gợi nhớ đến những mẫu xe cao cấp của Maybach và Bentley. Xe sở hữu ngoại thất màu xanh lam chủ đạo, kết hợp với lớp hoàn thiện màu đen cho mui xe và trụ xe. Bên cạnh đó là các khu vực điểm nhấn được sơn đen và bộ mâm hợp kim nan hoa hình chữ Y với nắp chụp trung tâm nổi. Bộ phối màu đen – xanh lam tiếp tục được thể hiện bên trong khoang nội thất của chiếc Genesis GV80. Ghế bọc da thể hiện họa tiết đặc biệt, trong khi các chi tiết chèn trên bảng điều khiển và bảng điều khiển trung tâm được trang trí bằng lớp hoàn thiện bằng sợi carbon. Mặc dù Genesis chưa tiết lộ đầy đủ thông tin chi tiết về trang bị nhưng GV80 Coupe dự kiến sẽ bao gồm các tiện nghi hàng đầu như hệ thống nước hoa nội thất và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen. Tất nhiên, các tính năng bổ sung và tính độc quyền có thể sẽ dẫn đến mức giá xe Genesis GV80 2025 mới cao hơn nhiều so với mẫu xe tiêu chuẩn. Dịch vụ One of One được ra mắt vào năm 2022 và vẫn chỉ dành riêng cho Trung Đông. Theo báo cáo gần đây của Korean Car Blog, Genesis đang tìm hiểu khả năng mở rộng chương trình bespoke sang các thị trường khác, bao gồm cả Hàn Quốc. One of One sẽ cung cấp các tùy chọn nâng cấp độc đáo như trần xe thêu thủ công, đồ trang trí nội thất, họa tiết chần bông, tấm ốp cửa và đệm. Bên cạnh đó, dịch vụ cá nhân hóa của Genesis còn bao gồm bảng màu mở rộng, cùng với các vật liệu đắt tiền cho nội thất như gỗ và đá quy từ khắp nơi trên thế giới. Mẫu xe đầu tiên nhận được sự chăm sóc One of One là Genesis G90 trục cơ sở dài, tiếp theo là GV80 và GV80 Coupe. Tuy nhiên, trang web chính thức cho biết toàn bộ dòng xe Genesis đều có thể sử dụng dịch vụ nâng cấp cá nhân hóa trong tương lai. Video: Ngắm xe SUV hạng sang SUV Genesis GV80 thế hệ mới.