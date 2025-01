Toyota Hilux 2026 chạy thử tại Thái Lan, sắp ra mắt Đông Nam Á

Dựa trên những hình ảnh quan sát được, kênh KdesignAG đã công bố hình ảnh phác thảo của Toyota Hilux đời mới giúp người dùng có thể hình dung rõ hơn về xe. Toyota Hilux 2026 mới khả năng cao vẫn được phát triển trên khung gầm cũ do ngoại hình của xe gần như không khác biệt so với Hilux thế hệ hiện tại. Xe chỉ được tinh chỉnh đôi chút ở phần đầu với lưới tản nhiệt vuông vắn và cụm đèn pha sắc sảo. Khu vực đuôi xe cũng được trang bị đèn hậu và vòm bánh sau mới. Giao diện mâm xe cũng được cải tiến nhẹ. Toyota Hilux mới vẫn sẽ dùng động cơ diesel như thế hệ cũ nhưng sẽ được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và Euro 6. Xe sẽ không còn bản dùng động cơ V6, bản hybrid cũng không rõ có trên Hilux thế hệ mới hay không. Theo hình ảnh phác thảo, nội thất của Toyota Hilux khá tương đồng với Tacoma bán ở Bắc Mỹ do hai xe đều dùng chung một loại khung gầm. Dự kiến, khoang cabin của Hilux đời mới sẽ chỉ được nâng cấp nhẹ so với bản tiền nhiệm. Vào ngày 23/12/2024, Toyota đã âm thầm đăng ký bản quyền thương hiệu “HILUX TRAVO” với Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan (DIP). Động thái này cho thấy Toyota Hilux thế hệ mới sẽ sớm có mặt tại Đông Nam Á trong năm 2025. Tuy nhiên, khả năng tên gọi “Hilux Travo” sẽ chỉ dành cho thị trường Thái Lan. Mẫu xe bán tải Toyota Hilux hiện có mặt trên thị trường đã là thế hệ thứ 8 và được ra mắt từ tận năm 2015. Xe đã trải qua nhiều lần nâng cấp trong những năm 2017, 2020 và 2024. Video: Giới thiệu xe bán tải Toyota Hilux thế hệ mới.

