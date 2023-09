Lynk & Co sẽ bán 303 chiếc xe 03 tại Việt Nam cuối năm 2023

Lynk & Co là 1 thương hiệu con của Geely, hãng xe Trung Quốc này cũng đã có kế hoạch xâm nhập thị trường nước ta qua Lễ ký kết hợp đồng nhập khẩu và phân phối xe ôtô Lynk & Co tại thị trường Việt Nam đã chính thức diễn ra ở Hà Nội vào ngày 5/8/2023. Trong thời gian tới, Công ty GreenLynk Automotives dự kiến sẽ nhập khẩu, phân phối các dòng xe Lynk & Co 01, Lynk & Co 03, Lynk & Co 05 và Lynk & Co 09. Ở tại thị trường Trung Quốc, thương hiệu Lynk & Co vừa mới tung ra phiên bản giới hạn của Lynk & Co 03. Cụ thể, Lynk & Co Auto đã chính thức thông báo sẽ bổ sung thêm 303 chiếc Lynk & Co 03 phiên bản giới hạn và sẽ mở bán công khai vào ngày 13 tháng 9, việc tung ra bản giới hạn này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trẻ tuổi tại Trung Quốc muốn sở hữu 1 mẫu xe hiếm. 303 chiếc xe này sẽ chia thành 3 bản khác nhau. 303 chiếc Lynk & Co 03 mới được bổ sung bao gồm gói hiệu suất (18 chiếc vàng, 15 chiếc màu đen), phiên bản Yufeng Edition (gói tùy chọn công nghệ + gói điều khiển lái, 95 chiếc vàng, 40 chiếc màu đen) và cuối cùng là Wind Control Edition (gói tùy chọn công nghệ, 95 xe mang màu vàng, 40 chiếc màu đen). Ngoại hình của xe mới không thay đổi, vẫn có thiết kế khe hút gió lớn, cánh lướt gió phía sau và bộ khuếch tán. Về nội thất, mẫu xe giới hạn này sẽ được trang bị hệ thống ô tô-máy LYNK OS N, đồng thời lần đầu tiên sẽ bổ sung thêm chế độ buồng lái chiến đấu, có thể gợi lên ánh sáng, âm nhạc, chế độ lái đường đua, v.v. chỉ qua một cú nhấp chuột. Về sức mạnh, xe mới vẫn được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp Drive-E 2.0TD T5 Evo cho công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Hộp số sàn tự động tốc độ và BorgWarner thế hệ thứ 6. Với hệ dẫn động 4 bánh, thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ 5,7 giây và tốc độ tối đa có thể đạt 250k m/h. Video: Lynk & Co: thương hiệu ôtô Trung Quốcsắp về Việt Nam.

