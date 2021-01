Hơn 13.000 xe Toyota và Lexus tại Việt Nam dính lỗi bơm xăng

Những chiếc Toyota và xe sang Lexus tại Việt Nam, nằm trong diện ảnh hưởng của đợt triệu hồi do lỗi bơm xăng lần này đều có tuổi sản xuất khá mới, sản xuất từ 2017 đến 2019.

Mới đây, cả Toyota và Lexus Việt Nam đều đồng loạt thông báo triệu hồi tổng cộng hơn 13.000 xe để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên một số mẫu xe nằm trong danh mục phân phối. Trong đó, có 11.693 chiếc Toyota gồm cả xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc như Camry, Corolla, Innova, Alphard, Fortuner, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Hilux và Hiace đươc sản xuất trong giai đoạn từ 2017 – 2019.

Về phía Lexus Việt Nam, 1.334 xe được triệu hồi gồm RX 350/450h, RX 350L/450, NX 200t/300h, ES 350, GS 200t, LX 570, LS 500/500h, RC 350/300h được sản xuất trong giai đoạn từ 2017 – 2019.

Theo TMC, trên hơn 13.000 xe Toyota và Lexus triệu hồi nằm trong diện ảnh hưởng của chương trình xuất hiện hiện tượng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô. Đồng thời, xe có hiện tượng động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Chi tiết lượng xe và mẫu mã được Toyota Việt Nam triệu hồi.

Nguyên nhân được xác định là do những xe này được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu để cung cấp nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Cánh bơm của các bơm thấp áp này có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm có thể phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn tới việc cánh bơm có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Khi cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm nhiên liệu không hoạt động.

Theo đó, cả Toyota Việt Nam và Lexus Việt Nam sẽ thay thế miễn phí toàn bộ bơm nhiên liệu trên các xe bị ảnh hưởng nói trên với thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến trong khoảng 1,7 – 4,2 giờ. Để tiện cho việc khắc phục, người dùng có thể chủ động liên hệ với đại lý ủy quyền chính hãng của Toyota hoặc Lexus đối ứng.

Chi tiết lượng xe và mẫu mã được Lexus Việt Nam triệu hồi lần này.

Đối với những xe Toyota và Lexus được nhập khẩu không chính hãng có thể nằm trong diện ảnh hưởng, khi nhận được yêu cầu của chủ xe, cả Toyota Việt Nam và Lexus Việt Nam đều sẽ hỗ trợ liên hệ với TMC để xác nhận thông tin. Sau khi nhận được sự đồng ý của TMC, các mẫu xe vẫn sẽ được tiến hành kiểm tra và thay thế miễn phí bơm nhiên liệu.