Chi tiết BMW 5 Series 2021 lắp ráp Thái Lan, từ 2,3 tỷ đồng

Giá xe BMW 5 Series 2021 tương ứng của 3 phiên bản520d M Sport, 530e Elite và 530e M Sport lần lượt là 3,539 triệu baht - 2,999 triệu baht - 3,739 triệu baht (tương đương khoảng 2,7 - 2,3 đến 2,88 tỷ đồng). Về truyền động, BMW 520d M Sport 2021 mới được trang bị động cơ dầu diesel tăng áp 2.0L 4 xi-lanh sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,5 giây. Đối với hai phiên bản PHEV 530e, xe dùng động cơ xăng tăng áp 2.0L 4 xi-lanh cho 181 mã lực / 300Nm kết hợp với động cơ điện, cung cấp tổng công suất 287 mã lực và mô-men xoắn 420Nm. Nhờ bộ pin 12 kWh, BMW 530e có thể chạy điện hoàn toàn lên tới 52 km. BMW 530e chỉ cần 5,9 giây để chạy nước rút 0 - 100 km/h. Cả 520d và 530e đều ghép nối với hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu sau. Về trang bị ngoại thất, BMW 520d M Sport và 530e Elite có các mâm xe cùng kích thước 18 inch nhưng thiết kế khác nhau và lốp của 520d M Sport (245/45 R18 phía trước, 275/40 R18 phía sau) rộng hơn lốp mà 530e Elite dùng (245/40 R18). Trong khi đó, BMW 530e M Sport "cưỡi" trên bộ la-zăng 19 inch thiết kế so le độc đáo, đi kèm lốp cao su 245/40 R19 ở phía trước và 275/35 R19 ở phía sau. Cũng chỉ có phiên bản 530e M Sport mới được trang bị Hệ thống lái chủ động tích hợp (hệ thống lái bánh sau), Hệ thống treo thích ứng, phanh M Sport và cửa sổ trời. Các tính năng tiêu chuẩn dành cho cả ba phiên bản của BMW 5 Series 2021 tại Thái Lan gồm đèn pha LED thích ứng với hỗ trợ chùm sáng cao, chức năng cửa hít, mở cửa thông minh qua điện thoại thông minh iPhone và hệ thống đèn nội thất. Di chuyển vào bên trong, các biến thể M Sport có bảng đồng hồ Sensatec, da tổng hợp của BMW, hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon, sạc không dây, điều khiển bằng cử chỉ và BMW Live Cockpit Professional với màn hình 12,3 inch chạy trên Hệ điều hành BMW 7. Về an toàn, phiên bản 530e Elite không có bất kỳ hệ thống ADAS nào, trong khi hai biến thể M Sport đều nhận được gói Driving Assistant bao gồm Cảnh báo va chạm phía trước với sự can thiệp của phanh tự động và cảnh báo chệch làn. Riêng BMW 530e M Sport cao cấp nhất ở Thái Lan sẽ có thêm tính năng Kiểm soát hành trình chủ động với chức năng Stop & Go và Hỗ trợ đỗ xe tiên tiến được bổ sung thêm camera quan sát xung quanh. Video: Chi tiết BMW 5 Series 2021 thế hệ mới.

