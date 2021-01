Bugatti Chiron Pur Sport hơn 3,5 triệu USD thử nghiệm tại Dubai

Bugatti Chiron Pur Sport mới đây đã sang Dubai để chạy thử nghiệm. Chiếc hypercar được thử nghiệm ở ngoại ô Dubai, trên đoạn đường nối giữa Dubai và Hatta. Chiếc Chiron Pur Sport màu vàng Jaune Molsheim phối với carbon được cầm lái bởi Andy Wallace. Cầm lái siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport là Andy Wallace - anh từng là tay đua chuyên nghiệp khi tham gia các giải đua danh tiếng như Le Mans, 24 Hours of Daytona và 12 Hours of Sebring. Wallace cũng là người đầu tiên chạm mốc 482 km/h với một chiếc hypercar. Chiếc Chiron Pur Sport này đã được tùy chỉnh đôi chút. Pur Sport không phải là phiên bản nhanh nhất của Chiron. Mẫu xe này được chú trọng yếu tố khí động học trong trường đua hơn là vận tốc tối đa. Do đó, Bugatti đã lựa chọn nơi chạy thử cho Chiron Pur Sport là đoạn đường đèo nhiều cua ở vùng núi Hajar, cách Dubai 100 km về phía đông nam. Theo Bugatti, chiếc Pur Sport này được tinh chỉnh hộp số để cho ra khả năng tăng tốc tốt hơn. Chiếc hypercar tăng tốc 0-100 km/h trong 2,3 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với Pur Sport tiêu chuẩn. Thay vì hướng đến việc phá vỡ những kỷ lục tốc độ, Chiron Pur Sport được hãng xe Pháp phát triển cho đường đua. Nhiều chi tiết kỹ thuật trên phiên bản tiêu chuẩn được thay đổi như khung gầm, độ chụm bánh, hệ thống treo, hộp số và đặc biệt là cánh gió khí động học kích thước lớn lên đến 1,9 m. Mẫu xe còn sở hữu bộ mâm thiết kế hoàn toàn mới nằm hỗ trợ việc tản nhiệt khi phanh cũng như giảm hiện tượng nhiễu động không khí. Một số chi tiết khác được thay đổi như hốc bánh, viền cản trước cùng cánh gió khí động học được làm từ sợi carbon khiến cho chiếc xe ổn định hơn ở tốc độ cao. Chiron Pur Sport vẫn sử dụng khối động cơ W16 8.0L, sản sinh công suất 1.500 mã lực. Tỷ số truyền của hộp số cũng được thay đổi, giúp cải thiện khả năng truyền tải công suất và khả năng phản hồi của động cơ hiệu quả hơn 40% so với Bugatti Chiron. Theo Bugatti, Chiron Pur Sport có tốc độ tối đa khoảng 350 km/h. Chiron Pur Sport là phiên bản giới hạn của dòng Bugatti Chiron với số lượng 16 chiếc trên toàn thế giới. Mức giá xe Bugatti Chiron Pur Sport khởi điểm từ 3,55 triệu USD. Chiếc Chiron Pur Sport thương mại đầu tiên đến tay khách hàng hồi tháng 5/2020. Tuy nhiên, có vẻ hãng siêu xe Pháp vẫn muốn nâng cấp tiếp mẫu xe này. Video: Bugatti Chiron Pur Sport được thử nghiệm tại Dubai.

