Hơn 1,1 triệu xe Toyota toàn cầu bị gọi triệu hồi vì lỗi túi khí

Video: Triệu hồi 1,12 triệu xe Toyota túi khí không bung (Nguồn CBS).

Đợt triệu hồi xe Toyota này tập trung vào các mẫu Avalon, Corolla, Camry, RAV4, Sienna Hybrid, Highlander và một số mẫu xe Lexus ES250, ES300H, RX350, ES350, được sản xuất trong giai đoạn 2020-2022.

Hơn 1,1 triệu xe nằm trong danh sách triệu hồi. Trong đó có 1 triệu xe ở Mỹ, số còn lại ở các thị trường khác (hãng xe Toyota chưa cung cấp thông tin chi tiết).

Toyota vừa thông báo triệu hồi 1,12 triệu xe trên toàn thế giới để khắc phục lỗi do cảm biến bị đoản mạch khiến "túi khí không bung đúng cách".

Những chiếc xe Toyota bị lỗi túi khí có thể gặp phải tình trạng các cảm biến trên hệ thống phân loại hành khách (OCS) không hoạt động. Hệ thống OCS bao gồm các cảm biến trọng lượng đặt dưới ghế và cảm biến đo lực căng dây đai an toàn nhằm xác định trên ghế là trẻ em ngồi có thắt dây an toàn hay trên ghế có đặt vật nặng hay không.

Sau khi phân tích dữ liệu, đèn báo trên bảng đồng hồ sẽ bật để tài xế biết túi khí ghế hành khách đang ở trạng thái bật hay tắt. Nhờ đó, túi khí sẽ được cài đặt bung ở tốc độ tối đa hay vừa phải, phù hợp với thể trạng người ngồi (lớn hay nhỏ).

Nếu cảm biến xác định người ngồi trên ghế là trẻ em hoặc người lớn nhẹ cân hoặc một vật nặng, túi khí sẽ không bung khi có va chạm. Lý do là túi khí bung ở tốc độ 320 km/h có thể gây nguy hiểm cho trẻ em hơn là không bung. Đôi khi, việc xác định không đúng đối tượng, túi khí sẽ trở thành "Quả bom khí", tăng nguy cơ tử vong, chấn thương (đầu, cổ, cột sống) cho trẻ em.

Do đó, việc cảm biến trên hệ thống OCS trên xe Toyota bị đoản mạch sẽ khiến hệ thống làm việc sai, khiến túi khí không bung đúng như thiết kế khi gặp tai nạn.

Để khắc phục lỗi trên, các đại lý sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế các cảm biến lỗi nếu thấy cần thiết. Toyota sẽ thông báo đến các chủ xe thuộc diện triệu hồi trong tháng 2/2024.

Tháng 7/2022, Toyota tiến hành triệu hồi 3.500 chiếc RAV4 tại thị trường Mỹ do cảm biến OCS có thể không phát hiện chính xác hành khách ở ghế trước do va chạm giữa những linh kiện. Hệ thống túi khí phía trước đã giúp 50.000 người tại Mỹ thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" trong hơn 30 năm qua, theo thống kê từ Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA).