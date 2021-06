Lexus RX350 "chạy chán" 11 năm, bán gần 1,2 tỷ ở Hà Nội

Ra mắt vào thời điểm năm 2010, xe sang Lexus RX350 tại Việt Nam có giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khoảng hơn 10 năm sử dụng, những chiếc RX350 đời này vẫn được rao bán lại với giá tới 1,2 tỷ đồng. Nhiều xe đi ít thậm chí vẫn còn có giá ở mức 1,5 đến gần 2 tỷ đồng. Cũng giống như hãng xe mẹ là Toyota, những mẫu xe đến từ thương hiệu Lexus đều có khả năng giữ giá rất ổn định. So với các đối thủ Audi Q5 hay BMW X3 cùng đời, giá xe Lexus RX350 2010 bán lại có mức cao hơn khá nhiều. Tham khảo có thể thấy, Audi Q5 đời 2010 chỉ có giá khoảng 1 tỷ đồng hoặc thấp hơn trong khi BMW X3 2010 chỉ có giá 800 – 900 triệu đồng. Chiếc Lexus RX350 đời cũ trong bài viết được sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Mỹ bởi đơn vị tư nhân. Xe đã lăn bánh khoảng 9,3 vạn dặm sau 10 năm sử dụng. xe SUV Lexus RX350 2010 dài 4.770 mm, rộng 1.885 mm và cao 1.695 mm, chiều dài trục cơ sở 2.740 mm. Mặc dù đã có hơn 10 năm tuổi, chiếc Lexus RX350 này vẫn được trang bị cụm đèn pha với hệ thống thích ứng, tự động điều chỉnh góc chiếu sáng khi vào cua cũng như tự động cân bằng góc chiếu tránh chói mất xe ngược chiều. Đuôi xe với cản sau lớn vùng các chi tiết liền lạc, "dàn chân" được trang bị mâm hợp kim đa chấu cỡ 19 inch. Nội thất bên trong xe được thiết kế sang trọng với những chất liệu cấu thành cao cấp. Ghế ngồi bọc da màu kem, vô-lăng 3 chấu bọc da, ốp gỗ tích hợp nhiều phím chức năng xử lý nhanh. Bảng điều khiển được thiết hơi rườm rà, trung tâm là màn hình giải trí đặt ẩn sâu, phía dưới là loạt núm bấm điều chỉnh. Xe được trang bị nút khởi động thông minh. Hàng ghế trước có thể chỉnh điện 8 hướng cả ghế lái và ghế hành khách, đồng thời hàng ghế trước cũng được nâng cấp sưởi và làm mát. Ghế lái có thêm bộ nhớ 3 vị trí tiện nghi hơn. Các trang bị nâng cấp nội thất còn có hệ thống âm thanh Mark Levinson 15 loa công suất 330 watt, có thêm kết nối Bluetooth, USB. Hàng ghế sau cũng được nâng cấp hệ thống giải trí với hai màn hình riêng biệt. Ngoài ra xe cũng có những trang bị tiêu chuẩn khác như hệ thống khởi động bằng nút bấm tích hợp với chìa khóa thông minh, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập tích hợp hốc gió cho hàng ghế sau, cửa sổ trời, cốp sau chỉnh điện … Lexus RX 350 đời 2010 được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 3.5L V6, 24 van DOHC, tạo ra công suất tối đa 275 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 348 Nm tại 4.700 vòng/phút. Đi kèm với động cơ trên là hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Mẫu SUV hạng sang này cũng được trang bị những hệ thống an toàn cao cấp như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh gấp BA, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống an toàn trước va chạm, hệ thống cảnh báo áp suất lốp và 6 túi khí. Được chủ nhân rao bán lại với giá gần 1,2 tỷ đồng tại Hà Nội, đây được xem là mức giá cao so với một chiếc Lexus đời cũ đã dùng tới hơn 10 năm. Tuy nhiên, nhiều người yêu thích dòng xe sang này lại cảm thấy hợp lý khi không muốn chi tới gần 4 tỷ đồng để rước về một chiếc RX350 đời mới. Có nhiều lý do khiến Lexus RX350 giữ giá sau nhiều năm sử dụng. Đầu tiên phải kể đến tâm lý sử dụng xe của người Việt: thích một chiếc xe bền bỉ, vận hành êm ái, thiết kế nhã nhặn, sang trọng, rộng rãi. Xe cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chưa kể đến việc sau 10 năm các công nghệ trên xe vẫn thuộc dạng hiện đại, không quá lỗi thời. Ngoài ra giá bán chính hãng các dòng xe Lexus tại Việt Nam đang ở mức rất cao. Video: Xem xe SUV Lexus Rx350 16 tuổi độ tại Sài Gòn.

Ra mắt vào thời điểm năm 2010, xe sang Lexus RX350 tại Việt Nam có giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khoảng hơn 10 năm sử dụng, những chiếc RX350 đời này vẫn được rao bán lại với giá tới 1,2 tỷ đồng. Nhiều xe đi ít thậm chí vẫn còn có giá ở mức 1,5 đến gần 2 tỷ đồng. Cũng giống như hãng xe mẹ là Toyota, những mẫu xe đến từ thương hiệu Lexus đều có khả năng giữ giá rất ổn định. So với các đối thủ Audi Q5 hay BMW X3 cùng đời, giá xe Lexus RX350 2010 bán lại có mức cao hơn khá nhiều. Tham khảo có thể thấy, Audi Q5 đời 2010 chỉ có giá khoảng 1 tỷ đồng hoặc thấp hơn trong khi BMW X3 2010 chỉ có giá 800 – 900 triệu đồng. Chiếc Lexus RX350 đời cũ trong bài viết được sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Mỹ bởi đơn vị tư nhân. Xe đã lăn bánh khoảng 9,3 vạn dặm sau 10 năm sử dụng. xe SUV Lexus RX350 2010 dài 4.770 mm, rộng 1.885 mm và cao 1.695 mm, chiều dài trục cơ sở 2.740 mm. Mặc dù đã có hơn 10 năm tuổi, chiếc Lexus RX350 này vẫn được trang bị cụm đèn pha với hệ thống thích ứng, tự động điều chỉnh góc chiếu sáng khi vào cua cũng như tự động cân bằng góc chiếu tránh chói mất xe ngược chiều. Đuôi xe với cản sau lớn vùng các chi tiết liền lạc, "dàn chân" được trang bị mâm hợp kim đa chấu cỡ 19 inch. Nội thất bên trong xe được thiết kế sang trọng với những chất liệu cấu thành cao cấp. Ghế ngồi bọc da màu kem, vô-lăng 3 chấu bọc da, ốp gỗ tích hợp nhiều phím chức năng xử lý nhanh. Bảng điều khiển được thiết hơi rườm rà, trung tâm là màn hình giải trí đặt ẩn sâu, phía dưới là loạt núm bấm điều chỉnh. Xe được trang bị nút khởi động thông minh. Hàng ghế trước có thể chỉnh điện 8 hướng cả ghế lái và ghế hành khách, đồng thời hàng ghế trước cũng được nâng cấp sưởi và làm mát. Ghế lái có thêm bộ nhớ 3 vị trí tiện nghi hơn. Các trang bị nâng cấp nội thất còn có hệ thống âm thanh Mark Levinson 15 loa công suất 330 watt, có thêm kết nối Bluetooth, USB. Hàng ghế sau cũng được nâng cấp hệ thống giải trí với hai màn hình riêng biệt. Ngoài ra xe cũng có những trang bị tiêu chuẩn khác như hệ thống khởi động bằng nút bấm tích hợp với chìa khóa thông minh, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập tích hợp hốc gió cho hàng ghế sau, cửa sổ trời, cốp sau chỉnh điện … Lexus RX 350 đời 2010 được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 3.5L V6, 24 van DOHC, tạo ra công suất tối đa 275 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 348 Nm tại 4.700 vòng/phút. Đi kèm với động cơ trên là hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Mẫu SUV hạng sang này cũng được trang bị những hệ thống an toàn cao cấp như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh gấp BA, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống an toàn trước va chạm, hệ thống cảnh báo áp suất lốp và 6 túi khí. Được chủ nhân rao bán lại với giá gần 1,2 tỷ đồng tại Hà Nội, đây được xem là mức giá cao so với một chiếc Lexus đời cũ đã dùng tới hơn 10 năm. Tuy nhiên, nhiều người yêu thích dòng xe sang này lại cảm thấy hợp lý khi không muốn chi tới gần 4 tỷ đồng để rước về một chiếc RX350 đời mới. Có nhiều lý do khiến Lexus RX350 giữ giá sau nhiều năm sử dụng. Đầu tiên phải kể đến tâm lý sử dụng xe của người Việt: thích một chiếc xe bền bỉ, vận hành êm ái, thiết kế nhã nhặn, sang trọng, rộng rãi. Xe cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chưa kể đến việc sau 10 năm các công nghệ trên xe vẫn thuộc dạng hiện đại, không quá lỗi thời. Ngoài ra giá bán chính hãng các dòng xe Lexus tại Việt Nam đang ở mức rất cao. Video: Xem xe SUV Lexus Rx350 16 tuổi độ tại Sài Gòn.