Những chiếc Hyundai Santa Cruz đầu tiên sắp đến tay khách hàng

Chiếc bán tải thể thao Hyundai Santa Cruz ra mắt vào tháng 4 năm nay đã chính thức đi vào sản xuất tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA). Để chuyển từ một chiếc concept sang một chiếc xe thực thụ Hyundai đã phải mất đến 6 tháng. Hyundai đã phải tiến hành mở rộng nhà máy để chuẩn bị bắt đầu sản xuất chiếc bán tải đầu tiên và hãng xe Hàn cho biết giờ họ có thể điều chỉnh tốt hơn việc sản xuất xe theo nhu cầu của thị trường. Hyundai đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm chiếc xe bán tải đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất hết sức long trọng trước sự chứng kiến của rất nhiều phóng viên và họ cũng đã được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất của chiếc Hyundai Santa Cruz 2022 mới. Chiếc bán tải đầu tiên nhà Hyundai có thiết kế trẻ trung, thanh thoát, thon gọn, đậm tính thể thao và được trang bị những tính năng phù hợp dạo phố, dã ngoại hơn tải hàng hóa. Những đường cong trên thân xe, đường viền ốp crom trên cửa sổ hay tay nắm cửa là những điểm nhấn đắt giá cho dòng xe này. Về ngoại thất, dễ dàng nhận thấy Hyundai Santa Cruz thừa hưởng thiết kế lưới tản nhiệt từ người anh em Hyundai Tucson thế hệ mới. Lưới tản nhiệt hình thang kết hợp cụm đèn LED chạy ban ngày kiểu bậc thang khá ấn tượng. Giống với Santa Fe và Kona, Hyundai Santa Cruz cũng có đèn pha được đặt thấp xuống dưới. Cột A của chiếc Santa Cruz tạo cảm giác gọn gàng và sắc sảo trong khi cột C được thiết kế dày bản và nhiều góc cạnh. Dàn mâm trên xe có kích thước lớn với hoa văn 5 chấu bản to. Đèn hậu của Santa Cruz là một dải LED chữ T kéo dài từ thân sang phần nắp thùng tải. Tên Hyundai được khắc trên nắp tay nắm thùng còn tên Santa Cruz được khắc khá lớn phía dưới. Cản sau dày làm tăng thêm sự mạnh mẽ cho xe. Đặc biệt, thùng tải của Hyundai Santa Cruz có một ngăn chứa ẩn bên dưới. Chiều dài của thùng là 1.323mm và Hyundai cũng hứa hẹn sẽ cung cấp nhiều trang bị cho khu vực này. Về nội thất, Santa Cruz được trang bị màn hình thông tin giải trí 8 inch tiêu chuẩn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Nếu muốn, khách hàng có thể nâng cấp lên thành màn hình 10 inch. Nhiều thông tin cho rằng Hyundai Santa Cruz cũng sẽ có thêm những trang bị như hệ thống giải trí âm thanh Harman / Kardon, sạc không dây, cột phát sóng di động. Ngoài ngoại hình của chiếc Santa Cruz, hẳn nhiều người cũng đang tò mò về trái tim dưới nắp capo của chiếc xe này. Hyundai Santa Cruz được trang bị động cơ 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên. Xe có công suất hơn 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại trên 244 Nm. Chiếc bán tải còn có thể sử dụng động cơ xăng I4 2.5l tăng áp mạnh hơn 275 mã lực và mô-men xoắn hơn 420Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền qua hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Khả năng kéo của xe vào khoảng 3.500 pound (1.588 kg). Mặc dù là một chiếc xe bán tải nhưng Hyundai Santa Cruz cũng đưa ra những lời khẳng định về trang bị những tính năng an toàn. Hệ thống an toàn tiêu chuẩn của Santa Cruz gồm có: hệ thống cảnh báo vật cản, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống chống bó phanh ABS, nhắc nhở cài dây an toàn, tính năng hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Ngoài ra, người mua có thể thêm các tùy chọn như điều khiển hành trình thích ứng, tránh va chạm giao thông phía sau, tránh va chạm điểm mù, camera điểm mù, camera 360 độ, hỗ trợ ra khỏi xe an toàn. Hiện tại, Santa Cruz có đối thủ cạnh tranh duy nhất là Ford Maverick mới. Maverick có giá khởi điểm là 19.995 USD (khoảng 459 triệu đồng), còn giá xe Hyundai Santa Cruz vẫn chưa được công bố chi tiết. Video: Quy trình sản xuất Hyundai Santa Cruz 2022 tại nhà máy.

