Chiếc BMW M4 GT3 2021 hơn nửa triệu USD này có gì "hot"?

BMW M4 GT3 2021 mới sẽ xuất hiện tại giải đua Nurburgring Endurance Series vào ngày 26/6 sắp tới. Chiếc xe cũng xe tham dự giải SRO Fanatec GT World Challenge America, SRO GT America IMSA WeatherTech SportsCar với hạng mục GT Daytona và GT Daytona Pro. Hãng xe đến từ Đức đã bắt đầu dự án xe thể thao BMW M4 GT3 kể từ đầu năm 2020 và đã hoàn thành quãng đường thử nghiệm hơn 14.000 km tại các trường đua lớn như Monteblanco, Almeria tại Tây Ban Nha và Nurburgring-Nordschleife tại Đức. Tuy nhiên, sau giải đua Nurburgring Endurance Series, BMW M4 GT3 vẫn sẽ tiếp tục được thử nghiệm và kiểm tra, trước khi được bàn giao cho khách hàng vào đầu các mùa giải của năm 2022. So với M6 GT3, BMW đã nâng cấp 3 vấn đề lớn mà các tay đua hay gặp phải: cảm giác lái ổn định, hiệu quả chi phí và khả năng vận hành của xe. Các thiết bị hỗ trợ bên trong khoang lái giờ đây đã có thiết kế thoải mái hơn cho các tay đua nghiệp dư. BMW M4 GT3 2021 được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L với mã động cơ P58, sản sinh công suất tối đa 590 mã lực và mô men xoắn 700 Nm. Động cơ P58 được thiết kế dựa trên nguyên bản động cơ S58, vốn được trang bị trên chiếc M4 Competition 510 mã lực. Một số nâng cấp mới trên mẫu xe M4 GT3 bao gồm: góc treo động cơ, cacte khô, bình dầu động cơ, hệ thống nạp không khí, hệ thống ống xả, các giảm chấn cho động cơ theo chuẩn GT3… Kết hợp với động cơ này là hộp số 6 cấp của Xtrac cùng hệ thống dẫn động cầu sau. Trước đây, BMW M6 GT3 sử dụng động cơ V8 4.4L với công suất 580 mã lực, cùng hộp số 6 cấp của Ricardo. Thêm vào đó, động cơ P58 mới của M4 GT3 nhẹ hơn khoảng 36 kg so với động cơ V8 trên mẫu M6 GT3. Xe có kích thước mâm 12.5 x 18 inch ở cầu trước và 13.0 x 18 inch ở cầu sau. M4 GT3 cũng được thử nghiệm với nhiều phiên bản lốp đua khác nhau nhằm đảm bảo chiếc xe có thể đáp ứng được với nhiều thương hiệu lốp khác nhau cho nhiều giải đua trên toàn thế giới. M4 GT3 cũng được trang bị bộ ghế an toàn theo chuẩn FIA BMW M mới cùng hệ thống điều hòa có hiệu suất gấp đôi so với trên M6 GT3. Vô lăng, bằng đạp ga tháng và bảng điều khiển taplo trung tâm trên xe cũng có thể điều chỉnh được theo từng cá nhân. Ngoài ra, khách hàng có thể nâng cấp chiếc M4 GT3 với gói Competition Package. Trang bị này bao gồm hệ thống đèn pha phụ trợ, số đeo thân xe phát sáng, hệ thống cảnh báo áp suất lốp với 8 cảm biến, hệ thống đo lượng phuộc và quãng đường chân ga, hệ thống camera radar CAS-M của Bosch, bộ mâm phụ trợ và một ngày tập luyện trên hệ thống giả lập BMW M Motorsport M4 GT3.Giá xe BMW M4 GT3 2021 có mức khởi điểm khoảng 530.000 USD tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, nếu lựa chọn thêm gói trang bị Competition Package, khách hàng phải trả thêm khoảng 55.000 USD. Video: Giới thiệu BMW M4 GT3 2021 thế hệ mới.

