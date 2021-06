Toyota Fortuner 2022 sẽ có cửa sổ trời và động cơ hybrid mới

Vào năm ngoái, hãng Toyota đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV hạng trung Fortuner. Đến nay, lại xuất hiện thông tin khẳng định hãng Toyota đang phát triển thế hệ mới của dòng SUV hạng D này. Dự kiến, Toyota Fortuner 2022 mới thế hệ tiếp theo sẽ chính thức trình làng vào năm sau. Theo tin đồn, Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ được nâng cấp đáng kể về mặt cấu trúc, bao gồm cả khung gầm hình thang của mình. Vào hồi tháng 1 đầu năm nay, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tạp chí Autocar tại Ấn Độ, ông Yoshiki Konishi, kỹ sư trưởng của Toyota, đã xác nhận việc Fortuner 2022 sẽ tiếp tục dùng khung gầm hình thang như thế hệ cũ, chung với xe bán tải Hilux. "Mẫu xe SUV Toyota Fortuner được phát triển dựa trên cấu trúc sát-xi rời, đây là một trong những ý tưởng cốt lõi của mẫu xe này. Chúng tôi không có ý định thay đổi điều đó", ông Konishi phát biểu. Ngoài ra, cũng theo vị kỹ sư trưởng này, khách hàng sử dụng SUV việt dã cần cấu trúc khung gầm sát-xi rời như Toyota Fortuner hiện tại. Chưa hết, Toyota Fortuner 2022 còn loại bỏ hệ thống lái thủy lực của thế hệ cũ. "Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ giới thiệu hệ thống lái chỉnh điện EPS, giúp việc điều khiển xe trở nên dễ dàng hơn", ông Konishi tiết lộ. Ngoài hệ thống lái chỉnh điện, hãng xe Toyota còn dự định bổ sung công nghệ cân bằng điện tử VSC nâng cấp cho Fortuner thế hệ mới. Hiện Toyota Fortuner đã có hệ thống cân bằng điện tử nhưng công nghệ mới sẽ giúp xe đương đầu với nhiều loại địa hình hơn. Một thay đổi đáng chú ý nữa của Toyota Fortuner thế hệ mới chính là công nghệ an toàn. Ông Konishi hứa hẹn mẫu SUV này sẽ được trang bị các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến ADAS. Ở một số thị trường, Toyota Fortuner hiện đã có một số hệ thống như kiểm soát hành trình dựa trên radar, hệ thống cảnh báo va chạm sớm và cảnh báo chuyển làn đường. Không chỉ an toàn hơn, Toyota Fortuner 2022 còn hứa hẹn tiện nghi hơn với cửa sổ trời và màn hình thông tin giải trí cỡ lớn hơn trước. Xe dự kiến sẽ có thêm công nghệ hybrid để giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ. Tại Việt Nam, mẫu SUV hạng D này hiện có 3 tùy chọn động cơ là máy dầu 2.4L, máy dầu 2.8L và máy xăng 2.7L. 3 động cơ này tạo ra công suất tối đa lần lượt là 150 mã lực, 204 mã lực và 166 mã lực. "Chúng tôi cần giới thiệu động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn cho Fortuner, tùy thuộc vào khu vực", ông Konishi khẳng định. "Vào thời điểm hiện tại, động cơ diesel thuần không phải là phương án tốt nhất vì rất khó để đáp ứng các quy định. Do đó, chúng tôi cần chuyển từ máy dầu thông thường sang hệ truyền động hybrid điện - dầu hoặc loại động cơ khác". Thay vì tiết lộ thêm chi tiết về Toyota Fortuner 2022 mới, ông Konishi chỉ nói: "Chúng tôi có 2 loại hệ truyền động hybrid, 1 là full hybrid và 2 là mild hybrid. Do đó, 1 trong 2 sẽ là giải pháp của chúng tôi". Video: Toyota Fortuner Legender mới tại Việt Nam.

