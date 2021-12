Haval Dargo 2022 - SUV "Tàu" nhái Mỹ chào hàng đại gia Trung Đông

Haval Big Dog hay DaGou, tạm dịch là "đại khuyển", đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 9 năm ngoái với thiết kế ngoại thất bị đánh giá là giống xe Mỹ Ford Bronco. Sau hơn 1 năm, hãng mẹ Great Wall Motors đã quyết định mang mẫu xe này ra nước ngoài và giới thiệu tại thị trường Trung Đông. Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Ả-Rập 2021 diễn ra tại Trung Đông vào hồi đầu tháng 12 năm nay, Haval Big Dog 2022 mới đã được mang đến trưng bày và giới thiệu với các đại gia dầu mỏ. Tại thị trường Trung Đông, Haval Big Dog được gọi bằng cái tên riêng là Dargo, viết tắt từ cụm "Dare to Go". Không chỉ đổi tên, Haval Dargo 2022 còn có thiết kế khác biệt so với Big Dog. Điều này được thể hiện rất rõ qua thiết kế ở phần đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt hình thang thay vì hình chữ nhật như Haval Big Dog bán ở Trung Quốc. Các nan nằm ngang bên trong lưới tản nhiệt và viền bên ngoài đều được sơn màu nhám. Trong khi đó, Haval Big Dog ở Trung Quốc có 2 nẹp mạ crôm bên trong và viền màu đen bóng bao quanh lưới tản nhiệt. Cụm đèn pha nằm trong dải đèn LED định vị ban ngày hình tròn ở hai bên lưới tản nhiệt vẫn được giữ lại trên đầu xe của Haval Dargo 2022. Tuy nhiên, hốc đèn pha của Haval Dargo đã được thay đổi từ đen bóng sang đen nhám. Tương tự như vậy, đèn sương mù trước của Haval Dargo 2022 cũng không khác gì Big Dog. Trong khi đó, tấm ốp gầm màu bạc bên dưới cản trước đã bị loại bỏ khỏi Haval Dargo. Ở bên sườn, Haval Dargo 2022 được trang bị ốp cua lốp bắn đinh "lộ thiên" tạo cảm giác thể thao và hầm hố hơn so với Big Dog ở Trung Quốc. Ngay cả bộ vành la-zăng của mẫu SUV này cũng được thay đổi thiết kế khi đến thị trường Trung Đông. Phía sau Haval Dargo 2022 là thiết kế gần như giống hệt với Big Dog, trừ đèn phản quang và cản sau. Bước vào bên trong Haval Dargo 2022, các đại gia dầu mỏ sẽ thấy không gian nội thất giống với Big Dog bán tại Trung Quốc. Xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch, vô lăng tích hợp phím chức năng và núm xoay chuyển số. Mặt táp-lô bên ghế phụ lái sẽ đi kèm tay nắm khá lớn theo phong cách của những mẫu xe việt dã Mỹ. Tại thị trường Trung Đông, Haval Dargo 2022 có 2 loại động cơ xăng tăng áp, 4 xi-lanh với dung tích 1.5L và 2.0L. Công suất tối đa tương ứng của 2 động cơ này là 169 mã lực và 211 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Hiện chưa rõ Haval Dargo 2022 có được trang bị công nghệ "nắp ca-pô trong suốt" giống Big Dog tại Trung Quốc hay không. Học hỏi từ hãng Land Rover, công nghệ này đi kèm camera cho phép người lái quan sát cả bên dưới gầm xe. Đáng tiếc là giá xe Haval Dargo 2022 tại Trung Đông vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, Haval Big Dog tại Trung Quốc có giá dao động từ 119.900 - 142.900 Nhân dân tệ (khoảng 419 - 500 triệu đồng). Video: Haval Big Dog và GWM Tank 300 của Trung Quốc.

Haval Big Dog hay DaGou, tạm dịch là "đại khuyển", đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 9 năm ngoái với thiết kế ngoại thất bị đánh giá là giống xe Mỹ Ford Bronco. Sau hơn 1 năm, hãng mẹ Great Wall Motors đã quyết định mang mẫu xe này ra nước ngoài và giới thiệu tại thị trường Trung Đông. Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Ả-Rập 2021 diễn ra tại Trung Đông vào hồi đầu tháng 12 năm nay, Haval Big Dog 2022 mới đã được mang đến trưng bày và giới thiệu với các đại gia dầu mỏ. Tại thị trường Trung Đông, Haval Big Dog được gọi bằng cái tên riêng là Dargo, viết tắt từ cụm "Dare to Go". Không chỉ đổi tên, Haval Dargo 2022 còn có thiết kế khác biệt so với Big Dog. Điều này được thể hiện rất rõ qua thiết kế ở phần đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt hình thang thay vì hình chữ nhật như Haval Big Dog bán ở Trung Quốc. Các nan nằm ngang bên trong lưới tản nhiệt và viền bên ngoài đều được sơn màu nhám. Trong khi đó, Haval Big Dog ở Trung Quốc có 2 nẹp mạ crôm bên trong và viền màu đen bóng bao quanh lưới tản nhiệt. Cụm đèn pha nằm trong dải đèn LED định vị ban ngày hình tròn ở hai bên lưới tản nhiệt vẫn được giữ lại trên đầu xe của Haval Dargo 2022. Tuy nhiên, hốc đèn pha của Haval Dargo đã được thay đổi từ đen bóng sang đen nhám. Tương tự như vậy, đèn sương mù trước của Haval Dargo 2022 cũng không khác gì Big Dog. Trong khi đó, tấm ốp gầm màu bạc bên dưới cản trước đã bị loại bỏ khỏi Haval Dargo. Ở bên sườn, Haval Dargo 2022 được trang bị ốp cua lốp bắn đinh "lộ thiên" tạo cảm giác thể thao và hầm hố hơn so với Big Dog ở Trung Quốc. Ngay cả bộ vành la-zăng của mẫu SUV này cũng được thay đổi thiết kế khi đến thị trường Trung Đông. Phía sau Haval Dargo 2022 là thiết kế gần như giống hệt với Big Dog, trừ đèn phản quang và cản sau. Bước vào bên trong Haval Dargo 2022, các đại gia dầu mỏ sẽ thấy không gian nội thất giống với Big Dog bán tại Trung Quốc. Xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch, vô lăng tích hợp phím chức năng và núm xoay chuyển số. Mặt táp-lô bên ghế phụ lái sẽ đi kèm tay nắm khá lớn theo phong cách của những mẫu xe việt dã Mỹ. Tại thị trường Trung Đông, Haval Dargo 2022 có 2 loại động cơ xăng tăng áp, 4 xi-lanh với dung tích 1.5L và 2.0L. Công suất tối đa tương ứng của 2 động cơ này là 169 mã lực và 211 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Hiện chưa rõ Haval Dargo 2022 có được trang bị công nghệ "nắp ca-pô trong suốt" giống Big Dog tại Trung Quốc hay không. Học hỏi từ hãng Land Rover, công nghệ này đi kèm camera cho phép người lái quan sát cả bên dưới gầm xe. Đáng tiếc là giá xe Haval Dargo 2022 tại Trung Đông vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, Haval Big Dog tại Trung Quốc có giá dao động từ 119.900 - 142.900 Nhân dân tệ (khoảng 419 - 500 triệu đồng). Video: Haval Big Dog và GWM Tank 300 của Trung Quốc.