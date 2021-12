Cận cảnh Haval H6 2022 bản tiết kiệm xăng - đối thủ Honda CR-V

Haval H6 2022 mới là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Thái Lan trong triển lãm Ô tô Bangkok 2021 diễn ra vào tháng 3 đầu năm nay. Sau gần 1 năm, Haval H6 tiếp tục được bổ sung phiên bản mới ở thị trường Thái Lan.



So với phiên bản cũ, mẫu xe SUV Haval H6 2022 tại thị trường Thái Lan sở hữu hệ truyền động hoàn toàn khác biệt. Theo đó, xe được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid mới, tiết kiệm xăng hơn. Đây đồng thời cũng là lần đầu tiên Haval H6 Plug-in Hybrid (PHEV) ra mắt thị trường toàn cầu. Trong khi đó, Haval H6 cũ ở thị trường Thái Lan dùng hệ truyền động hybrid thông thường.



"Trái tim" của Haval H6 PHEV 2022 là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 167 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh mẽ hơn so với Haval H6 Hybrid cũ. Nhờ đó, Haval H6 PHEV 2022 có công suất tổng cộng 326 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. So với phiên bản hybrid cũ, Haval H6 PHEV 2022 mạnh hơn 86 mã lực.



Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số DHT dành riêng cho xe hybrid của hãng Haval. Đặc biệt, Haval H6 PHEV 2022 sẽ có đến 8 chế độ lái khác nhau. Trong đó, có chế độ chạy hoàn toàn bằng mô-tơ điện, cho phép xe có thể hoàn thành quãng đường 201 km. Con số này thực sự khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc vì xe plug-in hybrid thông thường chỉ có thể chạy dưới 100 km nếu không dùng động cơ xăng



Hiện hãng Haval chưa công bố thông tin cụ thể về mô-tơ điện và cụm pin của H6 PHEV 2022. Nhiều khả năng xe được trang bị cụm pin 41,8 kWh dùng chung với Wey Coffee 01 hiện đang bán tại châu Âu. Điều này cũng không có gì bất ngờ vì Haval và Wey đều là thương hiệu con của hãng mẹ Great Wall (Trường Thành). Đáng tiếc là thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu của Haval H6 PHEV 2022 vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV này cực kỳ tiết kiệm xăng vì đây vốn là thế mạnh của xe plug-in hybrid.



Không chỉ sở hữu hệ truyền động mạnh hơn và hứa hẹn tiết kiệm xăng hơn, Haval H6 PHEV 2022 còn sở hữu thiết kế khác biệt so với phiên bản hybrid. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt không viền và tràn sang hai bên, gợi liên tưởng đến những mẫu xe như Peugeot 5008 hay 3008. Nối liền với lưới tản nhiệt cỡ lớn này là cụm đèn pha thanh mảnh với 2 bóng LED bên trong, tích hợp cả dải đèn LED định vị ban ngày.



Bên dưới là hốc gió trung tâm hình thang khá rộng và hốc đèn sương mù với nẹp mạ crôm trang trí. Trong khi đó, thiết kế đằng sau của Haval H6 PHEV 2022 không có gì khác so với phiên bản hybrid. Xe cũng có cụm đèn hậu nối liền với nhau, tem chữ nổi Haval cỡ lớn và nẹp mạ crôm dày dặn trên cửa cốp. Thêm vào đó là 2 đèn phản quang nằm dọc ở hai góc cản sau và bộ vành hợp kim với đường kính 19 inch bên sườn.



Bên trong Haval H6 PHEV 2022 là không gian nội thất bọc da phối 2 màu đen - xám với ý tưởng thiết kế mang tên Future Intelligent Cockpit. Riêng cần số được sơn màu đặc biệt, có độ bóng cao để bổ sung màu sắc và sự sang trọng cho nội thất. Theo hãng Haval, mẫu SUV cỡ C này được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng, cho phép người lái dùng mã QR Code để truy cập mọi tính năng giải trí trên xe. Bên cạnh đó là hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống lọc không khí, sạc điện thoại thông minh không dây, nút bấm khởi động máy và cảm biến đá cốp. Giá xe Haval H6 PHEV 2022 tại thị trường Thái Lan hiện chưa được hé lộ. Trong khi đó, Haval H6 hiện đang được bán với giá dao động từ 1,149 - 1,249 triệu Baht (774 - 842 triệu đồng).

Video: Xem chi tiết Haval H6 PHEV 2022 của Trung Quốc.





