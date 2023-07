Genesis G90 2024 - xe sang "giá mềm" sẵn sàng cạnh tranh Maybach S-Class

Như vậy là thế hệ thứ hai của mẫu sedan đầu bảng Hàn Quốc - Genesis G90 2024 mới đã chính thức cập bến thị trường châu Âu tại sự kiện Festival tốc độ Goodwood 2023. Xe sẽ được bán ra trước tiên tại Đức và Thụy Sĩ. Điểm đặc biệt nhất trong lần ra mắt này là việc mẫu xe sedan Genesis G90 sẽ được bán ra với hai phiên bản trục cơ sở. Phiên bản trục ngắn - SWB có cấu hình tùy chọn 4 hoặc 5 chỗ; trong khi bản LWB - trục cơ sở dài sẽ chỉ có cấu hình 4 chỗ để đảm bảo không gian rộng rãi và thoải mái nhất cho những chủ nhân VIP trên xe. Theo nhà sản xuất Hàn Quốc, Genesis G90 LWB sẽ có thêm nhiều tính năng độc quyền như sưởi ấm và làm mát lưng ghế đi kèm với mát-xa; ghế ngồi có bệ đỡ đùi và bàn để chân. So với bản tiêu chuẩn SWB, G90 trục cơ sở dài sẽ cung cấp thêm 190 mm khoảng không để chân cho người ngồi hàng ghế sau. Cụ thể, kích thước chiều dài tổng thể của Genesis G90 LWB là 5.465mm; trục cơ sở đạt 3.370mm - nhỉnh hơn đáng kể so với con số 5.275mm chiều dài và 3.180mm trục cơ sở của phiên bản G90 SWB tiêu chuẩn. Ngoài khác biệt về chiều dài, cả hai phiên bản của Genesis G90 đều có chung chiều rộng 1.930mm và chiều cao 1.490mm. Trọng lượng xe dao động từ 2.025 tới 2.345 kg tùy vào phiên bản và danh sách trang bị đi kèm.Giá xe Genesis G90 2024 mới vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng chắc chắn mẫu sedan hạng sang đầu bảng này sẽ được định giá cao hơn khá nhiều so với mức 53.480 Euro (tương đương hơn 1,42 tỷ đồng) của đàn em Genesis G80 đang được bán tại thị trường Đức. Bên cạnh đó, cấu hình sức mạnh của Genesis G90 và G90 LWB tại thị trường châu Âu cũng là một bí ẩn chưa được hé lộ. Trong khi đó tại Mỹ, mẫu sedan hạng sang này sở hữu khối động cơ V6 tăng áp cho công suất cực đại 375 mã lực và 530 Nm lực mô-men xoắn. Ngoài ra, nếu sở hữu thêm tùy chọn trang bị bộ siêu nạp điện, chiếc Genesis G90 có thể được tăng sức mạnh tối đa lên tới 409 mã lực và 549 Nm lực kéo. Trước đó, mẫu sedan hạng sang Genesis G90 được hé lộ từ cuối năm 2021 tại quê hương Hàn Quốc và ra mắt tại Mỹ hồi đầu năm 2022. Đồng thời tại châu Âu, Genesis cũng bán ra phiên bản G70 Shooting Brake (dáng hatchback thể thao) mà thị trường Mỹ không có. Theo thương hiệu hạng sang Hàn Quốc, lục địa già sẽ là thị trường được Genesis ưu tiên hàng đầu, với danh sách trang bị đầy đủ và đặc biệt cao cấp; nhằm cạnh tranh với dòng xe siêu sang Maybach S-Class. Điều này được thể hiện rất rõ ràng thông qua Genesis G90 LWB và G70 Shooting Brake. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan hạng sang Genesis G90 2024.

