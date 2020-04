Hãng siêu xe Lamborghini sản xuất khẩu trang phòng dịch COVID-19

Automobili Lamborghini sẽ chuyển đổi một số bộ phận của nhà máy ôtô ở Sant’Agata Bolognese để sản xuất khẩu trang y tế và tấm chắn bảo vệ mặt bằng thuỷ tinh hữu cơ (plexiglass). Hãng siêu xe Lamborghini sẽ tặng khẩu trang cho Bệnh viện Sant’Orsola-Malpighi ở Bologna để chống dịch Covid-19.

Dự án sản xuất khẩu trang Lamborghini sẽ do nhân sự của bộ phận may bọc da và nâng cấp nội thất của hãng đảm nhiệm. Nhóm sẽ sản xuất 1.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày. Trong khi đó, sẽ có 200 tấm chắn mặt được xuất xưởng mỗi ngày, sử dụng các máy in 3D tại nhà máy sản xuất sợi carbon và phòng R&D của Lamborghini.

Hoạt động này đã được chính quyền vùng Emilia-Romagna thông qua và diễn ra với sự hợp tác của Đại học Bologna. Khoa Y và Khoa học phẫu thuật sẽ kiểm tra chất lượng các sản phẩm y tế do Lamborghini sản xuất trước khi giao cho bệnh viện.

“Trong tình hình khẩn cấp hiện nay, chúng tôi thấy cần phải có sự đóng góp cụ thể. Bệnh viện S. Orsola-Malpighi là đơn vị mà chúng tôi đã có quan hệ hợp tác trong nhiều năm, thông qua hoạt động tư vấn chuyên nghiệp thông qua các chương trình quảng bá, truyền thông để bảo vệ sức khoẻ người lao động và trong các dự án nghiên cứu,” ông Stefano Domenicali, Chủ tịch kiêm CEO của Automobili Lamborghini nói. “Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng khi đoàn kết lại, hỗ trợ những người đang ở tuyến đầu chống dịch mỗi ngày.”

