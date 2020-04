Bán tải Ford F-150 động cơ 500 sức ngựa nhờ thợ độ Mỹ

Mil-Spec Automotive (MSA) là một nhà độ đến từ bang Michigan, Mỹ, một chuyên gia của các cỗ máy off-road hạng nặng. Sau sự thành công với mẫu bán tải Hummer H1, MSA đã bắt tay vào dự án mới với chiếc bán tải F-150 nhà Ford, mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ. Cụ thể, chiếc Mil-Spec Automotive F-150 này được trang bị khối động cơ V8 5.0 lít hút khí tự nhiên với 500 mã lực, được giới thiệu như một cỗ máy có thể đưa bạn tới bất cứ nơi đâu và “xử đẹp” bất kỳ địa hình nào. Bên cạnh đó, mẫu bán tải hiệu suất cao này còn có thể lắp đặt thêm tùy chọn Hệ thống treo hiệu năng từ Baja (với giá 6000 USD, tương đương hơn 140 triệu VNĐ), trong đó bao gồm các thành phần từ Fox Racing. Với trang bị này, phiên bản F-150 của MSA sẽ không thua kém gì so với một chiếc F-150 Raptor. Về thông số, Hệ thống treo Baja này nâng cấp độ chênh của bánh xe (wheel travel) lên một khoảng 279 mm, đồng thời kéo dãn trục bánh thêm 343 mm so với chiếc F-150 nguyên bản. Điều này khiến chiếc F-150 của MSA rộng hơn 178 mm so với người anh em Raptor và cao ngang bằng mẫu bán tải hạng nặng F-250. Chưa hết, nhà độ đến từ Michigan này còn mang tới Gói giảm xóc Fox 3.0 F-150 Long Travel Performance với các lò xò tùy chỉnh, ống giảm chấn với đường kính 76 mm và khả năng điều chỉnh từ xa, các dây ống 10AN và lò xo Eibach cho cả hệ thống treo trước và sau. Không chỉ mạnh về hiệu năng, ngoại hình của chiếc F-150 cũng dữ dằn không kém. Cụ thể, nhà độ MSA đã trang bị thêm cho chiếc bán tải bán chạy nhất nước Mỹ hệ thống đèn pha LED, bộ mâm hợp kim 20-inch và lốp LT Nitto Ridge Grappler kích thước 37×13.59R20, hệ thống ống xả kép sơn đen nam tính và bậc lên xuống 2 bên với công nghệ sơn tĩnh điện cao cấp. Nếu cảm thấy chưa đủ, khách hàng có thể mua thêm Gói ngoại thất Baja với giá 8600 USD (hơn 200 triệu VNĐ), bao gồm bộ giá đỡ nóc của Baja, một giá treo lốp địa hình và một thanh đèn LED dài 990 mm. Ngoài ra, bộ cản trước và sau trên gói trang bị này sẽ được gia cố bằng vật liệu thép đặc biệt, hoàn thiện bởi lớn sơn tĩnh điện màu đen satin. Về giá xe Ford F-150 của MSA bán ra từ 85.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng), đã bao gồm giá trị chiếc xe ban đầu. Mặc dù sở hữu khối động cơ V8 5.0 lít nhưng mức này vẫn cao hơn khá nhiều so với chiếc F-150 Raptor SuperCrew 2020 được Ford phân phối chính hãng tại thị trường Mỹ với giá chỉ 58.135 USD (gần 1,4 tỷ đồng). Tuy nhiên theo những gì nhà độ Mil-Spec Automotive khẳng định, phiên bản mà họ làm ra có thông số và trang bị ngang bằng một chiếc bán tải 150.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng). Video: Ngắm siêu bán tải Ford F-150 từ hãng độ Henessy.

