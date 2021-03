Hãng loa ôtô cao cấp nào được yêu thích nhất tại Việt Nam?

Ở các xe tầm trung trở xuống, phần lớn loa xe ôtô nguyên bản chưa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức âm thanh chất lượng cao của người dùng. Để tối ưu giá thành, các nhà sản xuất chỉ trang bị hệ thống âm thanh đơn giản, ở mức trung bình. Muốn trải nghiệm chất lượng âm thanh tuyệt vời thì chủ xe cần nâng cấp, độ loa "xịn xò" hơn. Sau đây là thông tin chi tiết của những hãng loa ôtô cao cấp phổ biến và được tin dùng nhất trên thị trường hiện nay.

1. Loa ôtô JBL Loa JBL ôtô thuộc thương hiệu JBL của Mỹ, là công ty chuyên sản xuất thiết bị âm thanh nổi tiếng, cung cấp dòng loa cao cấp cho đến bình dân. Độ loa JBL cho ôtô sẽ mang đến các dải âm trầm hoàn hảo hơn. Thế mạnh của loa JBL là các dải âm trầm nhưng theo phong cách trong trẻo hơn. Mức giá: Giá loa JBL ôtô dao động từ 2 – 10 triệu/loa tuỳ theo loại. Loa JBL ôtô thuộc thương hiệu JBL của Mỹ.

Loa cánh cửa ôtô JBL GT0603



Là bộ loa đồng trục gồm 2 loa trong series GTO của hãng JBL, có độ bền cao nhờ lớp vỏ cứng, chống sóc bảo vệ. Thiết kế nhỏ gọn nên phù hợp với nhiều loại xe, được sử dụng rộng rãi cho các dòng ôtô như Toyota, Chevrolet, Honda, Hyundai, KIA,...



Loa sub JBL Basspro SL



Loa sub JBL Basspro SL là dòng loa cao cấp, âm trầm khỏe, giúp ô tô được nâng cấp dàn âm thanh chất lượng. Đặc biệt phù hợp cho những tín đồ nghe nhạc mạnh, nhạc rock, DJ,… các bản nhạc này khi nghe qua loa sub JBL sẽ cho tiếng nhạc chắc khỏe hơn vì được phát ra ở quãng từ 35Hz đến 120Hz. Đồng thời loa sub JBL Basspro SL giúp giảm tiếng ồn trong xe hiệu quả.



JBL Basspro 12: Tích hợp sẵn âm ly, công suất 150w RMS. JBL MS- Basspro SQ: Tích hợp sẵn amply, công suất lên đến 300w RMS. Loa center JBL ôtô.



Loa center JBL có kích thước 70 mm (3 inch), kích thước nhỏ gọn có thể tương thích với hầu hết các loại xe trên thị trường, đem lại âm thanh trong trẻo, rõ ràng và chi tiết.



2. Loa ôtô Pioneer



Loa Pioneer là thương hiệu của Nhật. Các thiết bị của Pioneer được nhiều hãng ôtô Nhật sử dụng như Toyota. Loại này khá phổ biến ở Việt Nam, nổi bật là loa Sub và loa cánh ôtô . Ưu điểm của loa Pioneer là mức giá bình dân.



Loa Pioneer là thương hiệu của Nhật.

Mức giá: Giá loa Pioneer ôtô dao động từ 1 – 4 triệu/loa tuỳ theo loại.

Loa cánh cửa ôtô Pioneer TS-G1644RL

Dòng loa này được ưa chuộng nhất để thay thế cho loa nguyên bản. Loa có thiết kế 2 chiều, công suất tối đa lên đến 250W (40W); dải tần là từ 31Hz đến 29kHz đem đến trải nghiệm âm thanh sống động, chân thực.

Loa sub Pioneer cho ôtô

Loa siêu trầm Pioneer TS-WX120A cho chất lượng âm thanh trung thực với những tiếng bass sâu và chắc. Loa TS-WX120A được thiết kế với công nghệ HVT, có cấu tạo nam châm hai bên. Dòng này cũng có kích cỡ nhỏ gọn, rất thích hợp cho loa sub gầm ghế và lắp đặt trên mọi loại xe.

3. Loa Bose cho ôtô

Loa Bose thuộc thương hiệu Bose của Mỹ – đây là công ty sản xuất thiết bị âm thanh hàng đầu thế giới. Những dòng xe ôtô cao cấp của các hãng lớn như Mercedes, Porsche,… thường được trang bị dòng loa thương hiệu này. Thế mạnh của loa Bose chính là dải âm trầm Bass. Do đó khi độ loa Bose cho ôtô đa phần sẽ chọn loa Sub âm trầm.

Chất lượng của loa Bose ôtô luôn có sự vượt trội so với các hãng loa ôtô khác cùng phân khúc. Âm thanh phát ra từ loa Bose rất trung thực, dịu tai. Chất âm được đánh giá là thiên về trầm, ấm nhưng âm bass của Bose vẫn khỏe, không bị biến dạng âm thanh dù vặn volume cực to.

Loa cánh cửa ôtô Bose

Muốn độ loa Bose ôtô cho xe sang không phải dễ dàng vì mặt hàng này tương đối hiếm. Loa cánh cửa ôtô Bose thuộc dòng cao cấp, dành cho xế xịn. Do đó, số tiền mà người mua cần chi để độ loa Bose sẽ cao hơn một số hãng khác.

4. Loa Focal

Loa Focal ôtô đến từ thương hiệu Focal – công ty chuyên thiết bị âm thanh lâu đời của Pháp. Dòng loa Focal ô tô cũng được đánh giá cao về chất lượng.

Loa cánh cửa ôtô Focal có hệ thống loa phân tán âm thanh tốt, độ nét cao, cùng với đó là công nghệ màng Polyglass tăng cường tiếng bass của cài đặt.

Mức giá: Giá loa ôtô Focal chính hãng rất cao, dao động từ 10 – 20 triệu/loa, 30 – 40 triệu/bộ. Ngoài loa, Focal cũng nổi tiếng với mặt hàng âm ly ôtô, giá âm ly Focal ô tô từ 10 – 20 triệu/bộ.

Giá loa ô tô Focal chính hãng dao động từ 10 – 20 triệu/loa, 30 – 40triệu/bộ.

5. Loa Infinity

Loa Infinity cho ôtô đến từ thương hiệu Infinity của Mỹ – công ty chuyên về thiết bị âm thanh lâu đời. Loa Infinity được bán khá phổ biến tại Việt Nam với đa dạng mẫu mã.

Loa Infinity được trau chuốt kỹ lưỡng từ kiểu dáng cho đến chất lượng, màng loa Infinity được chế tác bằng nhôm titan cho ra âm thanh mạnh mẽ và vô cùng sắc bén. Trong đó có Loa sub Infinity Basslink SM được đánh giá cao, với thiết kế đẹp gần giống với JBL nhưng được mạ lớp hợp kim nhôm sáng bóng, rất sang trọng. Ưu điểm là âm bass tốt cho tất cả các dòng nhạc.

Mức giá: Giá loa ôtô Infinity từ 2 – 10 triệu/loa tuỳ theo loại.

Loa Infinity được bán khá phổ biến tại Việt Nam, mẫu mã đa dạng

6. Loa Harman Kardon cho ôtô

Loa Harman Kardon có nguồn gốc từ Mỹ, đáp ứng được các tiêu chuẩn cao nhất của người nghe âm thanh trên xe, dù ngồi ở đâu trên xe thì bạn vẫn thưởng thức âm thanh một cách trọn vẹn nhất.

Loa Harman Kardon thiết kế bắt mắt, độc đáo với nhiều kiểu dáng mới lạ. Trọng lượng và kích thước nhỏ gọn có thể mang theo hoặc đặt tại bất kỳ vị trí nào bạn muốn.

Loa có trọng lượng và kích thước nhỏ gọn, đặt tại bất kỳ vị trí nào bạn muốn.

Độ loa Harman Kardon: Tương thích với mọi loại xe. Đối với những xe nguyên bản chưa nâng cấp âm thanh thì chỉ cần thêm hoặc thay thế bằng loa tép Harman Kardon là chất lượng âm thanh được cải thiện đáng kể. Mức giá: giá loa Harman Kardon khoảng 6 triệu đồng.

Trên đây là tổng hợp thông tin của Tinxe về các dòng loa ôtô cao cấp để độc giả tham khảo, từ đó có thêm kiến thức và kinh nghiệm lựa chọn cũng như sử dụng hãng loa phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.