Kia Niro Hybrid và Niro PHEV 2021 từ 29.950 USD tại Mỹ

Hãng xe Hàn Quốc vừa ra mắt Kia Niro Hybrid và Niro PHEV 2021 tại Mỹ. Ở đời mới, 2 mẫu xe xanh được Kia cập nhật khá nhiều về công nghệ và tính năng an toàn. Hãng xe Hàn chưa công bố cụ thể về các tính năng an toàn trên Niro 2021.Kia Niro 2021 mới sở hữu hệ thống cảnh báo người ngồi phía sau là trang bị tiêu chuẩn trên cả 2 mẫu xe. Tính năng kiểm soát hành trình thích ứng của xe có thể tự giảm tốc độ khi vào đường cong. Hệ thống này hoạt động dựa trên dữ liệu GPS. Mẫu SUV hybrid được trang bị màn hình thông tin giải trí 8 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, chìa khóa thông minh, đề nổ từ xa, bản đồ định vị cập nhật mới.Giá xe Kia Niro Hybrid 2021 từ 24.700 USD, tăng 100 USD so với đời 2020. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng 1.6L, mô-tơ điện và gói pin lithium-ion 1,56 kWh. Hệ động cơ này sản sinh tổng công suất 139 mã lực và mô-men xoắn 264 Nm. Phiên bản plug-in hybrid của Niro cũng tăng giá 100 USD, lên mức 29.950 USD. Tuy nhiên, phiên bản này nhận được ưu đãi thuế 4.500 USD của liên bang nên mức giá chỉ còn hơn 25.000 USD. Niro PHEV 2021 vẫn sử dụng động cơ xăng 1.6L tương tự bản Hybrid nhưng đi kèm mô-tơ điện mạnh hơn và gói pin dung lượng lớn hơn - 8,9 kWh. Hiệu suất của xe vẫn giữ nguyên ở 139 mã lực, 264 Nm. Mẫu SUV này có phạm vi hoạt động 42 km ở chế độ thuần điện. Tổng thể, Kia Niro 2021 nổi bật với cụm đèn chiếu sáng trước thể thao, lưới tản nhiệt mũi hổ với họa tiết mới. Xe có các tùy chọn mâm hợp kim kích thước 16 và 18 inch. Ở bên trong, Kia Niro Hybrid và Niro PHEV 2021 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Kia cũng cung cấp gói tùy chọn nâng cấp lên màn hình thông tin giải trí 10,25 inch cho Niro 2021. Video: Giới thiệu Kia Niro Hybrid và Niro PHEV 2021.

Hãng xe Hàn Quốc vừa ra mắt Kia Niro Hybrid và Niro PHEV 2021 tại Mỹ. Ở đời mới, 2 mẫu xe xanh được Kia cập nhật khá nhiều về công nghệ và tính năng an toàn. Hãng xe Hàn chưa công bố cụ thể về các tính năng an toàn trên Niro 2021. Kia Niro 2021 mới sở hữu hệ thống cảnh báo người ngồi phía sau là trang bị tiêu chuẩn trên cả 2 mẫu xe. Tính năng kiểm soát hành trình thích ứng của xe có thể tự giảm tốc độ khi vào đường cong. Hệ thống này hoạt động dựa trên dữ liệu GPS. Mẫu SUV hybrid được trang bị màn hình thông tin giải trí 8 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, chìa khóa thông minh, đề nổ từ xa, bản đồ định vị cập nhật mới. Giá xe Kia Niro Hybrid 2021 từ 24.700 USD, tăng 100 USD so với đời 2020. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng 1.6L, mô-tơ điện và gói pin lithium-ion 1,56 kWh. Hệ động cơ này sản sinh tổng công suất 139 mã lực và mô-men xoắn 264 Nm. Phiên bản plug-in hybrid của Niro cũng tăng giá 100 USD, lên mức 29.950 USD. Tuy nhiên, phiên bản này nhận được ưu đãi thuế 4.500 USD của liên bang nên mức giá chỉ còn hơn 25.000 USD. Niro PHEV 2021 vẫn sử dụng động cơ xăng 1.6L tương tự bản Hybrid nhưng đi kèm mô-tơ điện mạnh hơn và gói pin dung lượng lớn hơn - 8,9 kWh. Hiệu suất của xe vẫn giữ nguyên ở 139 mã lực, 264 Nm. Mẫu SUV này có phạm vi hoạt động 42 km ở chế độ thuần điện. Tổng thể, Kia Niro 2021 nổi bật với cụm đèn chiếu sáng trước thể thao, lưới tản nhiệt mũi hổ với họa tiết mới. Xe có các tùy chọn mâm hợp kim kích thước 16 và 18 inch. Ở bên trong, Kia Niro Hybrid và Niro PHEV 2021 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Kia cũng cung cấp gói tùy chọn nâng cấp lên màn hình thông tin giải trí 10,25 inch cho Niro 2021. Video: Giới thiệu Kia Niro Hybrid và Niro PHEV 2021.