Kia Carnival 3.5G Signature được đại lý ưu đãi đến 70 triệu

Mức giá xe Kia Carnival 3.5G Signature sau ưu đãi giờ đây chỉ còn 1,689 tỷ đồng. Ở thời điểm mới ra mắt năm 2022, bản này từng có giá niêm yết lên tới 1,849 tỷ đồng. Dù được ưu đãi sâu nhưng giá bán của bản này vẫn cao hơn đáng kể so với những bản máy dầu mới đang được bán ra (cao nhất chỉ 1,589 tỷ đồng). Kia Carnival bản 3.5G Signature được trang bị động cơ xăng 3.5L V6 cho công suất 269 mã lực, mô-men xoắn 331 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số 8 cấp. Theo công bố, bản này có mức tiêu thụ nhiên liệu là 13,5 lít/100 km đường đô thị, trung bình hỗn hợp là 9,5 lít/100 km. Hiện động cơ này không còn trên bản facelift mới của Carnival ra mắt từ tháng 9 năm ngoái. Kia Carnival mới chỉ có tùy chọn máy dầu 2.2L và hybrid 1.6L tăng áp. Giá bán cao và khá tốn nhiên liệu khiến cho Kia Carnival bản 3.5G Signature cũ vẫn đang tồn kho khá nhiều. Đây cũng là lí do mà nhiều đại lý quyết định ưu đãi sâu để dọn kho. Ngoài khác biệt về động cơ, mẫu xe MPV Kia Carnival 3.5G Signature sở hữu các trang bị tiện ích gần như giống hệt Carnival 2.2D Signature. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi với 2 ghế loại thương gia cùng các tiện ích nổi bật như: cặp màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, điều hoà tự động 3 vùng, âm thanh 12 loa Bose, 2 cửa sổ trời lớn... Bản Signature này cũng sở hữu gói hỗ trợ lái an toàn ADAS và camera 360 độ. Video: Đánh giá Kia Carnival 2024 tại Việt Nam.

