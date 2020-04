BMW X-Series tại Việt Nam thêm bộ ba X1, X5 và X6 mới

Thaco vừa chính thức ra mắt phiên bản mới của bộ ba dòng xe BMW X-Series 2020 mới, bao gồm X1, X5, X6 đồng thời hoàn thiện line-up sản phẩm BMW X tại thị trường Việt Nam. Trong đó, X1 và X6 sẽ đón nhận phiên bản mới cả về thiết kế lẫn trang bị, gồm X1 sDrive18i xLine và X6 xDrive40i M Sport. Riêng X5 sẽ chỉ thêm một phiên bản xDrive40i xLine Plus mới và nâng cấp phiên bản xDrive40i xLine trước đó. BMW X1 2020 mới được phân phối tại thị trường Việt Nam với một phiên bản duy nhất là bản sDrive18i xLine, đây là một phiên bản nâng cấp, X1 sDrive18i xLine 2020 sở hữu một số thay đổi về thiết kế và trang bị so với phiên bản tiền nhiệm. Trong đó bao gồm việc tái thiết kế của mẫu xe nhỏ nhất trong gia đình BMW X-Series là bộ lưới tản nhiệt hình quả thận to bản hơn, cụm đèn chiếu sáng LED với chi tiết mới, mâm xe 18 inch, cản trước/sau mới. Đối với không gian nội thất, mẫu xe BMW X1 sDrive18i xLine 2020 mới đã được nâng cấp một màn hình giải trí kích thước 8.8 inch có kết nối điện thoại thông minh, cần số mới, hệ thống âm thanh 7 loa cùng bộ ampli 7 kênh, hệ điều hành BMW 6.0. Về trang bị động cơ, BMW X1 sDrive18i xLine 2020 sử dụng động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng 1.5L với công hệ tăng áp kép TwinTurbo, cho ra công suất tối đa 140 mã lực và 220 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kém và hệ dẫn động cầu trước. Giá xe BMW X1 sDrive18i xLine 2020 là 1,859 tỷ đồng tại Việt Nam. Tiếp tới là mẫu SUV cỡ trung BMW X5 (G05) với hai phiên bản xDrive40i xLine và xDrive40i xLine Plus. Giá bán cho hai phiên bản này tương ứng với 4,119 và 4,699 tỷ đồng. Trong đó, phiên bản xDrive40i xLine là nâng cấp của phiên bản trước đó còn phiên bản xDrive40i xLine Plus sẽ là phiên bản mới lần đầu được phân phối tại Việt Nam. Về nâng cấp trang bị, phiên bản BMW X5 xDrive40i xLine sở hữu loạt tiện ích cải tiến mới như bổ sung lẫy chuyển số phía sau vô-lăng, bổ sung kính cách âm 2 lớp cùng lớp chống nhiệt, đèn pha LED thích ứng có chức năng mở rộng góc chiếu, mâm xe 5 chấu 19 inch, hệ thống âm thanh Hifi 10 loa 250 watt. Đối với phiên bản X5 xDrive40i xLine Plus là phiên bản cao cấp hơn, do đó, các trang bị trên bản này cũng đầy đủ hơn bản xDrive40i xLine thông thường. Bao gồm: hệ thống đèn pha Laser, mâm xe 5 chấu 20 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế ngồi tích hợp sưởi/làm mát, cần số pha lê, hệ thống tạo hương thơm và lọc không khí, cửa hít, hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa. Ngoài những trang bị khác biệt kể trên, hai phiên bản X5 xDrive40i xLine Plus và X5 xDrive40i xLine Plus Plus đều sở hữu chung các tiện ích như đèn chào mừng, gói trang bị xLine ngoại thất, viền cửa sổ, bậc lên xuống ốp nhôm, cốp đóng/mở điện, kính tối màu ở khoang sau, màn hình giải trí và công-tơ-mét đồng kích cỡ 12.3 inch LCD. Mốt sô tiện ích khác bao gồm; núm xoay điều khiển iDrive Touch & hệ điều hành iDrive 7.0, nội thất ốp nhôm cao cấp, ghế bọc da Vernasca, mặt táp-lô bọc da Sensatec... Về truyền động, bộ đôi phiên bản của X5 2020 đều sử dụng động cơ I6 3.0L với công suất 340 mã lực và 450 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh xDrive. Cuối cùng là mẫu SUV "Vạn người mê" BMW X6 hoàn toàn mới. Cụ thể, X6 thế hệ thứ 3 sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam với một phiên bản xDrive40i M Sport duy nhất có giá là 4,829 tỷ đồng. Ra đời lần đầu tiên cách đây 11 năm, BMW X6 đã đón nhận những thành công ngoài mong đợi của nhà sản xuất. Kể từ khi ra mắt, BMW X6 luôn buộc các đối thủ truyền kiếp như Mercedes-Benz và Audi phải nhanh chóng đưa ra các "quân bài chủ lực" để đối trọng, trong đó nổi bật với những cái tên như GLE Coupe hay Q8. Và dĩ nhiên, cuộc chơi crossover lai coupe không chỉ xuất hiện ở Đức mà còn lan rộng ra các nhà sản xuất xe hơi lớn khác. Bước sang thế hệ thứ 3, BMW X6 nổi bật hơn cả nhờ những thay đổi đáng giá về thiết kế nội, ngoại thất. Trong đó, một số chi tiết phải kể tới như bộ lưới tản nhiệt lớn hơn, cụm đèn chiếu sáng được tinh chỉnh với cấu hình mới, bộ mui dốc kết hợp với cánh lướt gió nhỏ vô cùng điệu đà. Về truyền động, BMW X6 xDrive40i mới sở hữu khối động cơ I6 3.0L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 335 mã lực và 447 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 8 cấp. Video: Giới thiệu nhanh 10 mẫu xe BMW 2020 tại Việt Nam.

Thaco vừa chính thức ra mắt phiên bản mới của bộ ba dòng xe BMW X-Series 2020 mới, bao gồm X1, X5, X6 đồng thời hoàn thiện line-up sản phẩm BMW X tại thị trường Việt Nam. Trong đó, X1 và X6 sẽ đón nhận phiên bản mới cả về thiết kế lẫn trang bị, gồm X1 sDrive18i xLine và X6 xDrive40i M Sport. Riêng X5 sẽ chỉ thêm một phiên bản xDrive40i xLine Plus mới và nâng cấp phiên bản xDrive40i xLine trước đó. BMW X1 2020 mới được phân phối tại thị trường Việt Nam với một phiên bản duy nhất là bản sDrive18i xLine, đây là một phiên bản nâng cấp, X1 sDrive18i xLine 2020 sở hữu một số thay đổi về thiết kế và trang bị so với phiên bản tiền nhiệm. Trong đó bao gồm việc tái thiết kế của mẫu xe nhỏ nhất trong gia đình BMW X-Series là bộ lưới tản nhiệt hình quả thận to bản hơn, cụm đèn chiếu sáng LED với chi tiết mới, mâm xe 18 inch, cản trước/sau mới. Đối với không gian nội thất, mẫu xe BMW X1 sDrive18i xLine 2020 mới đã được nâng cấp một màn hình giải trí kích thước 8.8 inch có kết nối điện thoại thông minh, cần số mới, hệ thống âm thanh 7 loa cùng bộ ampli 7 kênh, hệ điều hành BMW 6.0. Về trang bị động cơ, BMW X1 sDrive18i xLine 2020 sử dụng động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng 1.5L với công hệ tăng áp kép TwinTurbo, cho ra công suất tối đa 140 mã lực và 220 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kém và hệ dẫn động cầu trước. Giá xe BMW X1 sDrive18i xLine 2020 là 1,859 tỷ đồng tại Việt Nam. Tiếp tới là mẫu SUV cỡ trung BMW X5 (G05) với hai phiên bản xDrive40i xLine và xDrive40i xLine Plus. Giá bán cho hai phiên bản này tương ứng với 4,119 và 4,699 tỷ đồng. Trong đó, phiên bản xDrive40i xLine là nâng cấp của phiên bản trước đó còn phiên bản xDrive40i xLine Plus sẽ là phiên bản mới lần đầu được phân phối tại Việt Nam. Về nâng cấp trang bị, phiên bản BMW X5 xDrive40i xLine sở hữu loạt tiện ích cải tiến mới như bổ sung lẫy chuyển số phía sau vô-lăng, bổ sung kính cách âm 2 lớp cùng lớp chống nhiệt, đèn pha LED thích ứng có chức năng mở rộng góc chiếu, mâm xe 5 chấu 19 inch, hệ thống âm thanh Hifi 10 loa 250 watt. Đối với phiên bản X5 xDrive40i xLine Plus là phiên bản cao cấp hơn, do đó, các trang bị trên bản này cũng đầy đủ hơn bản xDrive40i xLine thông thường. Bao gồm: hệ thống đèn pha Laser, mâm xe 5 chấu 20 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế ngồi tích hợp sưởi/làm mát, cần số pha lê, hệ thống tạo hương thơm và lọc không khí, cửa hít, hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa. Ngoài những trang bị khác biệt kể trên, hai phiên bản X5 xDrive40i xLine Plus và X5 xDrive40i xLine Plus Plus đều sở hữu chung các tiện ích như đèn chào mừng, gói trang bị xLine ngoại thất, viền cửa sổ, bậc lên xuống ốp nhôm, cốp đóng/mở điện, kính tối màu ở khoang sau, màn hình giải trí và công-tơ-mét đồng kích cỡ 12.3 inch LCD. Mốt sô tiện ích khác bao gồm; núm xoay điều khiển iDrive Touch & hệ điều hành iDrive 7.0, nội thất ốp nhôm cao cấp, ghế bọc da Vernasca, mặt táp-lô bọc da Sensatec... Về truyền động, bộ đôi phiên bản của X5 2020 đều sử dụng động cơ I6 3.0L với công suất 340 mã lực và 450 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh xDrive. Cuối cùng là mẫu SUV "Vạn người mê" BMW X6 hoàn toàn mới . Cụ thể, X6 thế hệ thứ 3 sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam với một phiên bản xDrive40i M Sport duy nhất có giá là 4,829 tỷ đồng. Ra đời lần đầu tiên cách đây 11 năm, BMW X6 đã đón nhận những thành công ngoài mong đợi của nhà sản xuất. Kể từ khi ra mắt, BMW X6 luôn buộc các đối thủ truyền kiếp như Mercedes-Benz và Audi phải nhanh chóng đưa ra các "quân bài chủ lực" để đối trọng, trong đó nổi bật với những cái tên như GLE Coupe hay Q8. Và dĩ nhiên, cuộc chơi crossover lai coupe không chỉ xuất hiện ở Đức mà còn lan rộng ra các nhà sản xuất xe hơi lớn khác. Bước sang thế hệ thứ 3, BMW X6 nổi bật hơn cả nhờ những thay đổi đáng giá về thiết kế nội, ngoại thất. Trong đó, một số chi tiết phải kể tới như bộ lưới tản nhiệt lớn hơn, cụm đèn chiếu sáng được tinh chỉnh với cấu hình mới, bộ mui dốc kết hợp với cánh lướt gió nhỏ vô cùng điệu đà. Về truyền động, BMW X6 xDrive40i mới sở hữu khối động cơ I6 3.0L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 335 mã lực và 447 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 8 cấp. Video: Giới thiệu nhanh 10 mẫu xe BMW 2020 tại Việt Nam.