Dân chơi Sài Gòn chi hơn 150 triệu độ Toyota Rush

Những mẫu xe Toyota tại Việt Nam luôn có sức hút với một nhóm khách hàng ưa thích ngoại hình trung lập, không cầu kỳ của nó. Tuy nhiên một bộ phận người tiêu dùng chỉ đến với hãng xe này nhờ độ bền đã được kiểm chứng qua nhiều năm. Chính vì vậy ngoại hình của các dòng xe Toyota luôn trở thành đề tài nóng hổi được các bác chủ xe mong muốn thay đổi để đem đến giao diện hầm hố hơn cho chiếc xe của mình. Toyota Rush cũng nằm trong số đó. Một bản độ hoàn hảo sẽ không thể thiếu một bộ bodykit. Bộ bodykit của Toyota Rush nhập từ Thái Lan khoảng 20 triệu đồng bao gồm mặt ca lăng, líp cản trước và sau, nẹp hông. Tiếc rằng bản độ này chủ nhân đã bỏ đi mặt ca lăng và nẹp hông. Xe trang bị thêm chắn bùn mở rộng vòm bánh xe Hệ thống đèn pha LED trên bản độ Toyota Rush đã đáp ứng nhu cầu sử dụng vì thế chủ xe không độ thêm. Tuy nhiên nếu muốn nâng cấp về mặt thẩm mỹ, cũng sẽ có rất nhiều cách để thực hiện. Tuy nhiên bi gầm của chiếc Toyota Rush đã thay bằng bóng bi LED. Các tính năng nổi bật khác được trang bị thêm cho chiếc Toyota Rush này gồm: cửa hít, massage ghế, cảm biến áp suất lốp trong, cân bằng áp suất lốp, gạt mưa tự động cũng như bật đèn tự động khi trời tối. Đây là những trang bị nhằm nâng cao hơn tính tiện nghi trên chiếc xe. Nếu thường xuyên sử dụng xe và thường phải di chuyển trên các cung đường có điều kiện xấu, để đảm bảo hơn sự an toàn và sự thoải mái , người dùng có thể trang bị thêm thanh giằng Ultra Racing nhập full set có giá khoảng 15 triệu (bộ này có thể dùng cho cả Mitsubishi Xpander) và bộ phuộc mới thay cho hệ thống treo cứng nhắc phía sau. Với mức giá khoảng 668 triệu đồng, khả năng cách âm của Toyota Rush cũng không mấy nổi bật. Những ai mong muốn một không gian thoải mái hơn bên trong xe có thể thực hiện cách âm toàn bộ xe và 4 hốc bánh với chi phí khoảng 17 triệu. Chiếc Toyota Rush tại Sài Gòn này còn được vị chủ nhân nâng cấp hệ thống thông tin giải trí bên trong xe bằng bộ loa Helix trị giá 36 triệu ở 2 bên cửa tài, loa treble Infiniti và loa trung. Bộ amply được đặt dưới ghế tài trong khi loa sub được giấu dưới ghế phụ. Các tính năng an toàn khác được trang bị có thể kể đến Camera hành trình THiEYE 360 độ, Cảnh báo va chạm Mobileye, Cảnh báo điểm mù và Camera hành trình Vietmap. Tính tổng chi phí cho toàn bộ những trang bị kể trên khoảng hơn 150 triệu đồng, giúp cho chiếc xe trở lên thú vị và có cá tính hơn. Video: Toyota Rush 2020 được đánh giá cao nhưng lại ế.

