GM triệu hồi hơn 7 triệu xe lỗi túi khí Takata trên toàn cầu

Quyết định triệu hồi xe GM lần này ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 1,2 tỷ USD - tương đương 1/3 lợi nhuận sau thuế của GM trong năm 2020, được đưa ra sau cuộc tranh cãi dài hơi giữa tập đoàn ôtô hàng đầu của Mỹ và Ủy ban An toàn giao thông đường cao tốc (NHTSA) nước này.

Kể từ năm 2016, bất chấp NHTSA kiên quyết yêu cầu khắc phục lỗi túi khí Takata để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, GM đã bốn lần trì hoãn tiến hành triệu hồi với lý do sản phẩm đủ an toàn trong các thử nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, tới nay, nhà sản xuất ôtô này đã chấp nhận triệu hồi không chỉ 6 triệu xe theo đúng yêu cầu của NHTSA, mà còn thêm 1 triệu xe ở các thị trường nước ngoài. Số xe trong diện triệu hồi là các dòng SUV, bán tải cỡ lớn thuộc các thương hiệu con của GM như Chevrolet, Cadillac, GMC, được sản xuất từ năm 2007 tới năm 2014.

Rắc rối của GM cho thấy túi khí do Takata sản xuất tiếp tục ám ảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Túi khí của Takata sử dụng ammonium nitrate để kích nổ trong trường hợp xe gặp va chạm. Hợp chất này dưới tác động của nhiệt độ và độ ẩm có thể nổ với cường độ lớn hơn nhiều so với mức thiết kế, dẫn tới làm gãy vỡ lớp vỏ kim loại bên ngoài. Các mảnh kim loại bay xuyên khoang lái ở tốc độ cao tạo ra nguy cơ chấn thương, thậm chí tử vong đối với hành khách.

Tới nay, đã có 27 trường hợp thiệt mạng vì túi khí Takata được ghi nhận, trong đó có 18 người tại Mỹ.

Để giải quyết hoàn toàn rủi ro, các nhà sản xuất ôtô sẽ phải thay thế khoảng 100 triệu cụm bơm túi khí trên toàn cầu, trong đó riêng tại Mỹ là 63 triệu chiếc. Tiến trình triệu hồi đã đẩy Takata tới ngưỡng phá sản, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao phải đối mặt truy tố hình sự.