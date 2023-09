Ford Ranger tại Việt Nam bán hơn "đối thủ" Toyota Hilux gần 1.100 xe

Cuộc đua phân khúc xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 8/2023 vừa qua không mang kịch tính bởi thứ hạng các mẫu xe vẫn giữ nguyên. Ford Ranger vẫn là "vua bán tải" với lượng xe bán ra cao gấp 4,5 lần tổng doanh số của các đối thủ cộng lại. Cụ thể, theo báo cao của VAMA - Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, khách Việt mua 1.113 xe Ford Ranger trong tháng 8, giảm nhẹ so với con số 1.175 xe bán ra trong tháng 7. Không chỉ là xe bán tải bán chạy nhất phân khúc, Ranger còn là mẫu xe có doanh số tốt nhất của Ford Việt Nam và được vinh danh ở vị trí thứ 4 trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường sau Mazda CX-5 (1.725 xe), Mitsubishi Xpander (1.701 xe), Toyota Corolla Cross (1.694 xe). Tổng doanh số tích lũy của Ford Ranger tại Việt Nam sau 8 tháng đầu năm là 9.888 xe, một con số đáng mơ ước của bất cứ hãng xe nào đang tham gia phân chia thị phần phân khúc bán tải. Ford Ranger đang được bán với giá 659 - 965 triệu đồng. Dù tăng cường kích cầu bằng chương trình ưu đãi, giảm giá nhưng doanh số của Misubishi Triton vẫn lao dốc khi chỉ có 164 xe giao đến tay khách hàng, thấp hơn nhiều so với 232 xe bán ra trong tháng 7. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số Misubishi Triton đạt 1367 xe. Mang danh là Á quân trong phân khúc xe bán tải nhưng Misubishi Triton gần như không có cơ hội để soán ngôi Ford Ranger do khoảng cách doanh số giữa hai mẫu xe quá xa. Hiện tại, Misubishi Triton đang được bán với giá 650 - 905 triệu đồng. Doanh số Mazda BT-50 cũng có sự giảm nhẹ khi chỉ có 50 xe rời khỏi đại lý trong tháng 8. Trong khi con số tương tự của tháng 7 là 65 xe. Doanh số 8 tháng đầu năm 2023 của mẫu xe này đạt 585 xe. Kết quả này giúp Mazda BT-50 xếp ở vị trí thứ 3 trong phân khúc. Hiện tại, giá xe Mazda BT-50 2023 tại Việt Nam đang được nhà phân phối và lắp ráp Trường Hải Thaco niêm yết quanh mức 654 - 809 triệu đồng cùng 2 phiên bản là 1.9 AT 4x2 và 1.9 MT 4x2. Isuzu D-Max cũng không nằm ngoài quy luật giảm giá trong tháng Ngâu khi chỉ có 21 xe chốt đơn thành công. Dù số lượng xe bán ra ít ỏi nhưng Isuzu D-Max vẫn giữ nguyên vị trí trong phân khúc. Sau 8 tháng của năm 2023 chạy đua quyết liệt với các đối thủ, Isuzu đã thuyết phục 364 khách hàng Việt mua mẫu xe bán tải D-Max của mình. Xe hiện có mức giá niêm yết chính hãng từ 616 - 925 triệu đồng Trái ngược các mẫu xe cùng phân khúc xếp trên, Hilux xếp cuối bảng nhưng lại là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tăng trưởng dương. Tuy nhiên, con số 14 xe ít ỏi không đủ để Toyota cải thiện vị trí thứ hạng. Hiện tại, Toyota Hilux bán chậm nhất phân khúc. Giá xe Toyota Hilux tại Việt Nam là 852 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2023 là khoảng thời gian rất ngắn để các mẫu xe bán tải hoàn thiện chỉ số tiêu thụ. Có thể doanh số toàn phân khúc bán tải sẽ tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm nhưng vị thế của Ford Ranger khó thay đổi. Video: So sánh lợi thế các mẫu bán tải tại Việt Nam.

Cuộc đua phân khúc xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 8/2023 vừa qua không mang kịch tính bởi thứ hạng các mẫu xe vẫn giữ nguyên. Ford Ranger vẫn là "vua bán tải" với lượng xe bán ra cao gấp 4,5 lần tổng doanh số của các đối thủ cộng lại. Cụ thể, theo báo cao của VAMA - Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, khách Việt mua 1.113 xe Ford Ranger trong tháng 8, giảm nhẹ so với con số 1.175 xe bán ra trong tháng 7. Không chỉ là xe bán tải bán chạy nhất phân khúc, Ranger còn là mẫu xe có doanh số tốt nhất của Ford Việt Nam và được vinh danh ở vị trí thứ 4 trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường sau Mazda CX-5 (1.725 xe), Mitsubishi Xpander (1.701 xe), Toyota Corolla Cross (1.694 xe). Tổng doanh số tích lũy của Ford Ranger tại Việt Nam sau 8 tháng đầu năm là 9.888 xe, một con số đáng mơ ước của bất cứ hãng xe nào đang tham gia phân chia thị phần phân khúc bán tải. Ford Ranger đang được bán với giá 659 - 965 triệu đồng. Dù tăng cường kích cầu bằng chương trình ưu đãi, giảm giá nhưng doanh số của Misubishi Triton vẫn lao dốc khi chỉ có 164 xe giao đến tay khách hàng, thấp hơn nhiều so với 232 xe bán ra trong tháng 7. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số Misubishi Triton đạt 1367 xe. Mang danh là Á quân trong phân khúc xe bán tải nhưng Misubishi Triton gần như không có cơ hội để soán ngôi Ford Ranger do khoảng cách doanh số giữa hai mẫu xe quá xa. Hiện tại, Misubishi Triton đang được bán với giá 650 - 905 triệu đồng. Doanh số Mazda BT-50 cũng có sự giảm nhẹ khi chỉ có 50 xe rời khỏi đại lý trong tháng 8. Trong khi con số tương tự của tháng 7 là 65 xe. Doanh số 8 tháng đầu năm 2023 của mẫu xe này đạt 585 xe. Kết quả này giúp Mazda BT-50 xếp ở vị trí thứ 3 trong phân khúc. Hiện tại, giá xe Mazda BT-50 2023 tại Việt Nam đang được nhà phân phối và lắp ráp Trường Hải Thaco niêm yết quanh mức 654 - 809 triệu đồng cùng 2 phiên bản là 1.9 AT 4x2 và 1.9 MT 4x2. Isuzu D-Max cũng không nằm ngoài quy luật giảm giá trong tháng Ngâu khi chỉ có 21 xe chốt đơn thành công. Dù số lượng xe bán ra ít ỏi nhưng Isuzu D-Max vẫn giữ nguyên vị trí trong phân khúc. Sau 8 tháng của năm 2023 chạy đua quyết liệt với các đối thủ, Isuzu đã thuyết phục 364 khách hàng Việt mua mẫu xe bán tải D-Max của mình. Xe hiện có mức giá niêm yết chính hãng từ 616 - 925 triệu đồng Trái ngược các mẫu xe cùng phân khúc xếp trên, Hilux xếp cuối bảng nhưng lại là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tăng trưởng dương. Tuy nhiên, con số 14 xe ít ỏi không đủ để Toyota cải thiện vị trí thứ hạng. Hiện tại, Toyota Hilux bán chậm nhất phân khúc. Giá xe Toyota Hilux tại Việt Nam là 852 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2023 là khoảng thời gian rất ngắn để các mẫu xe bán tải hoàn thiện chỉ số tiêu thụ. Có thể doanh số toàn phân khúc bán tải sẽ tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm nhưng vị thế của Ford Ranger khó thay đổi. Video: So sánh lợi thế các mẫu bán tải tại Việt Nam.