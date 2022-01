Doanh số xe bán tải tại Việt Nam năm 2021, Mazda BT-50 sụt giảm

Trong năm 2021 vừa qua, thị trường ôtô Việt Nam có thời điểm ảm đạm nặng nề, trong đó có 2 khu vực lớn là Hà Nội và TP. HCM phải giãn cách xã hội trong nhiều tháng. Thế nhưng sức tiêu thụ của phân khúc xe bán tải tại Việt Nam vẫn tăng mạnh so với năm 2020, theo kết quả bán hàng được Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố (riêng Nissan Navara không công bố doanh số). 1. Ford Ranger: 15.650 xe Vị trí số 1 phân khúc xe bán tải năm 2021 vừa qua tiếp tục là Ford Ranger, kéo dài “ách thống trị” của mẫu xe này. So với cùng kỳ năm ngoái, sức tiêu thụ của Ford Ranger trong năm 2021 tăng trưởng tới hơn 17%. Đây là một kết quả hết sức bất ngờ bởi ở giữa năm vừa qua, Ford Ranger được chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước và tưởng chừng như điều này sẽ ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của mẫu xe này thì ngược lại, Ranger vẫn rất được khách Việt đón nhận. Giá bán của Ford Ranger khởi điểm từ 628 triệu và cao nhất lên tới 937 triệu đồng.

Tất nhiên rằng thành công này có sự góp sức rất nhiều từ phía đại lý. Kể từ khi lắp ráp, nguồn cung của Ford Ranger trong nửa cuối năm 2021 khá đầy đủ, khiến giới tư vấn bán hàng “mạnh dạn” chào khách với các khuyến mãi giảm giá sâu, có tháng lên tới 70 triệu đồng. Tuy nhiên bước sang năm 2022, nguồn cung một số phiên bản thấp của Ford Ranger khá thưa thớt dẫn đến việc tình trạng “bia kèm lạc” tại một số cơ sở. Ngoài ra, do chi phí vận chuyển và chi phí nguyên liệu đầu vào tăng dẫn đến giá bán của mẫu bán tải này được Ford Việt Nam điều chỉnh, tăng 12 triệu đồng trên tất cả các phiên bản.

2. Toyota Hilux: 4.413 xe

Tuy rằng vẫn chưa thể đuổi kịp bước tiến của Ford Ranger nhưng Toyota Hilux vẫn là sản phẩm bán chạy thứ 2 phân khúc xe bán tải ở năm 2021. Không có nhiều khuyến mãi như Ford Ranger thế nhưng sức tiêu thụ của Toyota Hilux ở năm vừa qua vẫn tăng tới 67% so với năm 2020.

Giá bán của Toyota Hilux khởi điểm từ 628 triệu và cao nhất lên tới 913 triệu đồng.

3. Mitsubishi Triton: 3.683 xe

Thường xuyên có những khuyến mãi kích cầu từ phía nhà sản xuất nhưng sức bán của Mitsubishi Triton chưa thế vượt qua nổi Toyota Hilux hay Ford Ranger, vẫn tiếp tục nằm ở vị trí thứ 3 trong phân khúc xe bán tải. Bù lại nếu so với năm 2020, doanh số của mẫu xe này trong năm 2021 đạt mức tăng trưởng tới gần 64%.

Giá bán của Mitsubishi Triton khởi điểm từ 630 triệu và cao nhất lên tới 885 triệu đồng.

Ở cuối tháng 11/2021 vừa qua, Mitsubishi Triton có thêm 2 phiên bản Athlete mới thay thế cho 2 bản MIVEC Premium bổ sung tem ngoại thất thể thao cùng một số trang bị nhỏ. Điều này giúp sức tiêu thụ của Triton tăng khá mạnh ở tháng cuối năm 2021 với 975 xe được bán ra, vượt qua Toyota Hilux và đuổi sát Ford Ranger.

4. Mazda BT-50: 1.288 xe

Khác với các đối thủ cùng phân khúc, Mazda BT-50 tại Việt Nam là mẫu xe duy nhất có sức bán sụt giảm trong năm 2021, rất may rằng chỉ là 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào cuối tháng 8/2021, Mazda BT-50 được nâng cấp lên thế hệ mới với giá bán tăng tới 145 triệu đồng so với đời cũ. Tuy rằng mức giá mới vẫn rẻ hơn 3 mẫu xe ở trên nhưng do còn thua thiệt về trang bị, Mazda BT-50 vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khách Việt.

Giá bán của Mazda BT-50 khởi điểm từ 659 triệu và cao nhất lên tới 849 triệu đồng.

5. Isuzu D-Max: 291 xe

Những tưởng sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 4/2021, sức tiêu thụ của Isuzu D-Max sẽ được cải thiện nhưng mẫu bán tải này vẫn luôn bán chậm nhất phân khúc nói riêng và thị trường nói chung. Tất nhiên nếu so với năm 2020, sức tiêu thụ của D-Max trong năm 2021 quả thực có được cải thiện nhưng vẫn chưa đủ để giúp mẫu xe này bật lên. Thiết kế nội/ngoại thất của mẫu xe này ở thế hệ mới được đánh giá cao tuy nhiên giá bán theo nhiều người đánh giá là có phần khá cao, xét trên các tính năng được trang bị trên xe.