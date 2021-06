Ford Ranger lắp ráp Việt Nam sẽ rẻ hơn so với xe nhập khẩu

Theo thông tin rò rỉ từ đại lý, những chiếc Ford Ranger lắp ráp trong nước sẽ thuộc bản số tự động một cầu – tương đương XLS AT nhập khẩu, xe có giá bán 635 triệu đồng, rẻ hơn 15 triệu đồng so với XLS AT nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Rất có thể Ford Ranger bản số tự động một cầu lắp ráp trong nước sẽ được trang bị động cơ dầu 2.2L cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Rất có thể Ford Ranger bản số tự động một cầu lắp ráp trong nước sẽ được trang bị động cơ dầu 2.2L.

Tạm thời, Ford Việt Nam vẫn sẽ bán song song cả Ranger nhập khẩu và lắp ráp. Phía đại lý cho biết Ford Ranger lắp ráp trong nước chỉ thay đổi khoảng sáng gầm, giữ nguyên thông số động cơ, kích thước, trang bị và tính năng so với bản nhập khẩu Thái Lan.

Mặt khác, Ford Ranger lắp ráp giá rẻ sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc hơn nhờ dùng chung bảng màu với Ford EcoSport, gồm 8 màu: Đỏ đồng, Đen, Bạc ánh kim, Nâu hổ phách, Đỏ ruby, Trắng kim cương, Ghi ánh thép và Xanh dương.

Với việc lắp ráp trong nước, Ranger sẽ càng có thêm sức cạnh tranh so với các đối thủ, không phải về giá bán mà là nguồn cung. Hiện tại, các mẫu bán tải còn lại đều được nhập từ Thái Lan và đều đang bán ra dưới hình thức “bia kèm lạc” vì số lượng quá khan hiếm. Hiện những chiếc Ranger 2021 lắp ráp trong nước đã bắt đầu quá trình thử nghiệm tại nhà máy của Ford ở Hải Dương, sẵn sàng để bán ra trong tháng này hoặc tháng sau.