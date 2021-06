Czinger 21C hybrid mạnh 1.233 mã lực, chào bán tới 39 tỷ đồng

Cũng kể từ triển lãm Geneva Motor Show 2020 tới nay, siêu xe Czinger 21C mới đã trải qua nhiều lần thay đổi để có thể biến những bảng thông số mục tiêu trên giấy thành một cỗ xe hiện thực. Nâng cấp dễ thấy nhất trong số đó là chiều rộng của xe đã được nâng lên mức 2.050 mm, nhằm đảm bảo khả năng vận hành ở dải tốc độ cao cho xe. Và để có thể gia nhập hàng ngũ những hyper car sở hữu trên 1.000 mã lực, nhà sản xuất nhiều khả năng sẽ trang bị cho Czinger 21C hoàn toàn mới khối động cơ V8 trục khuỷu phẳng, có dung tích 2.88 L với redline được set ở mức 11.000 vòng / phút, đi kèm hai bộ tăng áp. Đặc biệt là khối động cơ này được thiết kế để có thể chạy bằng nhiều loại nhiên liệu khác nhau, trong đó có methanol tái chế carbon, cũng như các loại nhiên liệu xanh khác, nhằm đảm bảo "con thú" này có thể thoải mái phô diễn sức mạnh mà vẫn đạt chỉ số phát thải ra không khí hoàn toàn bằng 0. Để bắt cặp với khối động cơ mạnh mẽ này, Czinger đã lựa chọn sử dụng loại hộp số tự động 7 cấp tuần tự. Và một hệ thống điện 800V sẽ được trang bị đi kèm, nhằm thu hồi năng lượng hao phí, "bồi bổ sức mạnh" cho 21C. Trong đó, mỗi bánh xe ở cầu trước sẽ được trang bị một mô-tơ điện. Còn bộ phanh thu hồi năng lượng cũng như máy phát được học hỏi theo công nghệ chế tạo xe đua F1. Cuối cùng, Czinger 21C cho ra tổng công suất 1.233 mã lực và có khả năng nâng cấp thêm 100 mã lực nữa. Với công nghệ chế tác vật liệu siêu nhẹ, thật đáng ngạc nhiên là Czinger 21C chỉ nặng chưa đến 1.240 kg. Tức là tỷ lệ sức mạnh so với trọng lượng rất tương đồng nhau, tương đương 1kg : 1 mã lực. Nhờ vậy mà 21C có khả năng bứt tốc từ 0 - 100km/h chỉ trong 1.9 giây, tăng từ 0 - 300 km/h trong 8,5 giây rồi phanh về 0 trong 5,3 giây; bứt tốc từ 0 - 400 km/h trong 21,3 giây, trước khi có thể đạt được tốc độ "xé gió" lên tới 452 km/h và về lại trạng thái đứng im trong 5,8 giây! Để có thể đạt được mức vận hành "siêu cấp" này, Czinger 21C được cấu tạo thân xe có thể chịu được lực ép xuống mặt đường tương đương 615kg ở tốc độ 161 km/h và 2,5 tấn khi vận hành ở tốc độ 322 km/h. Sau khi các mảnh thân xe đã được in xong, chúng sẽ được đưa vào khu vực sản xuất khép kín của hãng và dùng công nghệ độc quyền lắp ráp hoàn chỉnh lại bằng hàng loạt robot làm việc đồng thời cùng lúc. Nhờ phương pháp chế tác hiện đại và cầu kỳ này mà Czinger 21C có thể sở hữu những điểm thiết kế vô cùng độc đáo, ví như cách set up chỗ ngồi 1 + 1 (hai ghế thẳng hàng dọc như trên xe máy), hoặc thân xe như được bọc vải vào khung chassis. Theo thông tin từ trụ sở ở Los Angeles của hãng, Czinger 21C sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 80 chiếc trên toàn cầu. Sản phẩm này sẽ mở đầu cho series "xe hiệu năng vượt trội" của thương hiệu non trẻ đến từ nước Mỹ. Cuối cùng, mức giá mà khách hàng phải trả nếu thực sự "trúng tiếng sét ái tình", xe chỉ sản xuất 80 chiếc và mức giá xe Czinger 21C là khoảng 1,7 triệu USD, tương đương hơn 39 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe Czinger 21C hoàn toàn mới.

