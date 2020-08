Ford Ranger bất ngờ “xả kho”, giảm giá mạnh tại Việt Nam

Theo tìm hiểu tại các đại lý Ford thời gian gần đây, mẫu xe bán tải Ford Ranger đang nhận được những chính sách giảm giá rất tốt từ phía đại lý nhằm kích cầu và nâng cao doanh số trước và trong thời điểm tháng 7 âm lịch. Mức giảm giá Ford Ranger trung bình ghi nhận được của Ranger dao động từ 50 - 90 triệu đồng và áp dụng theo hình thức giảm giá bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, một số đại lý còn mở rộng thêm chương trình tặng kèm phụ kiện cho khách hàng.

Ford Ranger tại Việt Nam giảm gái dao động từ 50 đến 90 triệu đồng.

Cụ thể, chương trình giảm giá lần này của mẫu xe bán tải Ford Ranger được thực hiện trên hầu hết các phiên bản từ thấp tới cao. Trong đó, các phiên bản được giảm giá mạnh nhất bao gồm bản XLS MT, XL, Wildtrak 4x2, Wildtrak 4x4 và Raptor. Mỗi đại lý và khu vực sẽ có một chương trình khuyến mãi khác nhau. Ngoài ra, đối với một số xe có màu sơn kén khách như màu đen, mức giảm còn đáng kể hơn khá nhiều.



Đối với phiên bản XLS AT, đây là phiên bản bán chạy hàng đầu của Ranger. Chính vì vậy, phiên bản này không được giảm giá quá nhiều và chỉ dao động trong khoảng 15 - 20 triệu đồng. Đặc biệt, có một số đại lý chỉ áp dụng chương trình tặng kèm phụ kiện và bảo hiểm cho phiên bản XLS AT thay vì giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt.

Ford Việt Nam cũng đồng thời áp dụng thêm chương trình ưu đãi dành cho 4 phiên bản cụ thể của Ranger, bao gồm XL 2.2L 4x4 MT, XLT 2.2L 4x4 MT, XLT 2.2L 4x4 AT và Wildtrak 2.0L AT 4x4.

Đó là những ưu đãi từ phía đại lý. Đối với phía hãng, Ford Việt Nam cũng đồng thời áp dụng thêm chương trình ưu đãi dành cho 4 phiên bản cụ thể của Ranger, bao gồm XL 2.2L 4x4 MT, XLT 2.2L 4x4 MT, XLT 2.2L 4x4 AT và Wildtrak 2.0L AT 4x4. Cụ thể, phiên bản XL 2.2L 4x4 MT nhận ưu đãi 20 triệu VNĐ tiền mặt, phiên bản XLT 2.2L 4x4 MT và XLT 2.2L 4x4 AT cùng nhận ưu đãi 75 triệu VNĐ tiền mặt, phiên bản Wildtrak 2.0L AT 4x4 nhận ưu đãi 20 triệu tiền mặt và một phần lệ phí trước bạ. Cộng dồn ưu đãi của cả đại lý và nhà sản xuất, khách hàng có thể tiết kiệm được tới cả trăm triệu đồng khi mua xe.