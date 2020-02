Ford Ranger FX4 từ 572 triệu đồng tại Philippines sắp về Việt Nam?

Ford Philippines đã có kế hoạch phân phối Ranger phiên bản “FX4” để mở rộng thêm các phiên bản cho dòng bán tải “ăn khách” Ranger. Ford Ranger FX4 2020 mới ra đời để lấp đầy khoảng trống giữa Ranger phiên bản “Wildtrak” và các phiên bản XLS và XLT. Mẫu xe bán tải Ford Ranger FX4 thế hệ mới sở hữu thiết kế năng động và hấp dẫn hơn so với các phiên bản XLS hay XLT, thậm chí nó còn trông thể thao hơn phiên bản Wildtrak cao cấp. Những thay đổi nhỏ ở ngoại thất mang màu sơn đen như: cụm lưới tản nhiệt phía trước, đèn sương mù, cản trước, tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu, ốp cản trước, bệ bước và thanh thể thao thùng sau,... Hai bên thân xe được dán tem “FX4” làm một điểm nhấn nổi bật. “Dàn chân” nổi bật với bộ mâm 18 inch 256/60R18 sơn màu đen bóng nam tính. Ford Ranger phiên bản FX4 vẫn duy trì chiều dài cơ sở 3.220mm và khoảng sáng gầm 232mm tương tự phiên bản Wildtrak. Ford Ranger FX4 có 03 lựa chọn màu sơn ngoại thất bao gồm: Trắng, Đỏ và Xám Nội thất Ranger FX4 được thiết kế cao cấp, ghế và táp-lô hay táp-pi và cần số được bọc da tối màu tối màu đi kèm với đường chỉ khâu màu tinh tế. Logo “FX4” được thêu trên tựa đầu ghế ngồi và thảm sàn. Hai ghế trước chỉnh “cơm”, không có đề nổ Start/Stop hay điều hoà tự động, xe sử dụng hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ford Ranger FX4 được trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm: kiểm soát hành trình (cruise control), phanh ABS/EBD, túi khí cho hành khách phía trước (không có túi rèm), điểm neo ghế trẻ em Isofix và cảm biến lùi. Bên dưới nắp ca-pô Ranger FX4 sử dụng động cơ dầu 4 cyl dung tích 2.2L tăng áp cho công suất tối đa 157 mã lực (160PS) và mô-men xoắn cực đại 385Nm, sức mạnh được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số tự động hoặc sàn 6 cấp. Động cơ Ranger FX4 chính là động cơ 2.2L chia sẻ chung với các phiên bản XLT và XLS. Hệ thống treo trên phiên bản Ranger FX4 gồm cánh tay đòn kép và lò xo ở phía trước, trong khi treo sau sử dụng nhíp (lò xo lá). Phanh đĩa thông gió phía trước và phanh trống phía sau. Dung tích bình nhiên liệu tối đa là 80 lít. Tại Philippines, giá xe được bán ra tổng cộng 2 phiên bản số sàn (4x2 MT) và tự động 6 cấp (4x2 AT), mức giá xe Ford Ranger FX4 2020 lần lượt từ 572 và 600 triệu đồng. Hiện chưa rõ Ford Việt Nam có kế hoạch phân phối Ford Ranger phiên bản “FX4” mới trong thời gian sắp tới hay không, nhưng Ranger FX4 chắc chắn sẽ là lựa chọn hấp dẫn dành cho khách hàng Việt khi cần một chiếc bán tải mẫu mã đẹp mắt, trang bị “đồ chơi” tiện nghi giải trí đủ dùng, không cần hai cầu vì thường đi on-road, bên cạnh giá bán dễ tiếp cận hơn phiên bản Wildtrak hay Raptor. Video: Chi tiết bán tải Ford Ranger FX4 2020 tại Philippines.

