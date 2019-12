Ford Ranger bản đặc biệt hơn 675 triệu đồng tại Malaysia

Đại lý này mới đây đã đưa ra mức giá xe Ford Ranger đặc biệt khởi điểm từ 120.888 RM – tương đương hơn 675 triệu đồng (chưa bao gồm phí bảo hiểm), đắt hơn khoảng 22 triệu đồng so với chiếc 2.2 XLT AT và với chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km. Về ngoại thất, hai tùy chọn màu sơn xuất hiện trên mẫu xe bán tải Ford Ranger 2.2L XLT Special Edition là Trắng Arctic và Đen Absolute. Đặc biệt hơn, đại diện công ty cho biết chiếc bán tải này sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn. Dưới nắp capo, 2.2L XLT Special Edition được trang bị khối máy Dầu 2.2L TDCi VGT Puma với 4 xy lanh và Turbo cho công suất cực đại 158 mã lực tại 3.200 vòng/phút và mô-men xoắn 385 Nm tại dải vòng tua từ 1.600 tới 2.600 vòng/phút. Khối sức mạnh này, thông qua hộp số tự động 6 cấp, truyền tới 4 bánh xe nhờ hệ dẫn động 4WD tích hợp các chế độ truyền động điện tử ESOF và bộ vi sai cầu sau với khả năng khóa điện tử. Các nâng cấp ngoại thất trên biến thể này đến từ bộ ốp bánh xe mới, tấm dán đề-can đầy sáng tạo và nắp thùng mới trong khi khoang nội thất cũng hiện đại hơn với màn hình cảm ứng 9-inch hiển thị thị hệ thống thông tin giải trí - điểm nâng cấp đắt giá so với trang bị 4.2-inch nguyên bản của 2.2 XLT AT. Và hệ thống này tất nhiên được tích hợp kết nối Android Auto và Apple CarPlay, cho phép người dùng tận hưởng các tiện ích như Spotify, Waze, YouTube hay Google Chrome. Các trang bị còn lại được giữ nguyên so với chiếc Ford Ranger 2.2 XLT AT mới bao gồm cụm đèn pha halogen với DRLs, bộ mâm 17-inch, cần gạt mưa tự động, camera lùi, ghế bọc vải, hai túi khí cho khoang trước. Các hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái bao gồm Cân bằng điện tử ESC, Phanh ABS, Phân bổ lực phanh điện tử EBD, Hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, Kiểm soát đổ đèo, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Khóa trẻ em Isofix, Hệ thống kiểm soát góc cua và chống lật, Hệ thống kiểm soát kéo moóc TSC và cuối cùng là Kiểm soát tải trọng thích ứng. Video: Chi tiết Ford Ranger 2.2L XLT Special Edition mới.

